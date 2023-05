Laut Berichten mehrere Tote bei Schüssen in Belgrader Schule

Belgrad - Nach Schüssen in einer Belgrader Volksschule sind Medienberichten zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Das serbische Innenministerium bestätigte am Vormittag, dass ein Wachmann der zentral gelegenen Schule starb. Medien berichteten darüber hinaus unter Berufung auf inoffizielle Quellen, dass auch eine in ein Krankenhaus eingelieferte Lehrerin ihren Verletzungen erlegen sein soll. Berichten aus zwei Spitälern zufolge wurden auch sechs Schüler eingeliefert.

Festnahme und kontrollierte Explosion nahe Buckingham-Palast

London - Schockmoment am Buckingham-Palast: Nur wenige Tage vor der Krönung von König Charles III. (74) haben eine Festnahme und eine kontrollierte Explosion Sorge um die Sicherheit der Royals und der Zuschauer bei der nahenden Zeremonie ausgelöst. Ein Mann hatte am Dienstagabend Gegenstände - mutmaßlich Schrotpatronen - über den Zaun des Palasts in London geworfen, konnte aber schnell festgenommen werden. Polizeiangaben zufolge hatte er ein Messer.

Österreich muss sich weiter auf hohe Inflation einstellen

Wien - Der überraschende Anstieg der Inflation im April wird sich wohl auch auf die Teuerungsrate für das gesamte Jahr niederschlagen, erwartet Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Die zuletzt vom Wifo vorhergesagten sieben Prozent Preissteigerung werden wohl übertroffen. Felbermayr fordert von der Politik rasch Maßnahmen, damit der Preisunterschied zu den anderen Euro-Ländern, insbesondere zu Deutschland, nicht weiter wächst. Denn das würde die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs schmälern.

Brennerbasistunnel wird wohl um rund eine Mrd. Euro teurer

Innsbruck/Wien/Rom - Der voraussichtlich im Jahr 2032 in Betrieb gehende Brennerbasistunnel (BBT) wird offenbar um rund eine Mrd. Euro teurer. Nach einer "umfassenden Analyse" wurden die Gesamtprojektkosten von der Brennerbasistunnelgesellschaft (BBT SE) auf rund 10,5 Mrd. Euro geschätzt, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Bisher war man von rund 9,6 Mrd. Euro ausgegangen.

Vereinbarte Waffenruhe in Nahost hält vorerst

Jerusalem - In Israel und den Palästinenser-Gebieten wird die Feuerpause nach Angriffen militanter Palästinenser und Gegenschlägen der israelischen Armee offenbar eingehalten. Bis Mittwoch früh wurden keine neuen Kampfhandlungen gemeldet. Nach der Eskalation der Gewalt nach einem tödlichen Hungerstreik eines prominenten Mitglieds der Extremistengruppe Islamischer Jihad hatten sich Israel und Palästinenser unter Vermittlung Ägyptens, Katars und UNO auf einen Waffenstillstand verständigt.

Ex-Audi-Chef Stadler zu Geständnis im Betrugsprozess bereit

München - Ex-Audi-Chef Rupert Stadler hat im Betrugsprozess um manipulierte Abgaswerte bei Dieselautos ein Geständnis angekündigt. Er stimme dem Verständigungsvorschlag des Gerichts zu, sagte sein Verteidiger Thilo Pfordte am Mittwoch vor dem Landgericht München. Die Wirtschaftsstrafkammer hatte Stadler bei einem umfassenden Geständnis und Zahlung von 1,1 Mio. Euro eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt. Auch die Staatsanwaltschaft akzeptierte den Vorschlag des Gerichts.

Mutmaßlicher Todesschütze von Texas nach vier Tagen gefasst

Houston (Texas) - Der nach dem Tod von fünf Menschen im US-Bundesstaat Texas gesuchte mutmaßliche Schütze ist nach mehrtägiger Flucht gefasst worden. Der dringend tatverdächtige Mexikaner sei am Dienstagabend (Ortszeit) in Montgomery County festgenommen worden, teilte das Büro des örtlichen Sheriffs mit. An der viertägigen Großfahndung nach dem Mann in der Umgebung der Millionenmetropole Houston waren mehrere hundert Polizisten, Reiterstaffeln und Spürhunde beteiligt gewesen.

Klima-Blockadeaktionen bei Wiener Aspern- und Friedensbrücke

Wien - Am zweiten Tag der als bisher größten angekündigten Klima-Protestwelle der "Letzten Generation" fanden Aktionen auf der Wiener Aspernbrücke sowie auf der Lände in Höhe der Friedensbrücke statt. Die Polizei bestätigte Blockaden in diesen Bereichen und informierte auf Twitter: "Wir sind mit verstärkter Kräfteanzahl im Einsatz, um die temporären Verkehrssperren so schnell wie möglich wieder aufheben zu können."

