Neun Tote bei Amoklauf in Belgrader Volksschule

Belgrad - Bei Schüssen in einer zentral gelegenen Belgrader Volksschule sind Mittwochfrüh neun Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten der TV-Sender N1 und die serbische Nachrichtenagentur Tanjug. Der Fernsehsender berief sich dabei auf inoffizielle Quellen im Innenministerium. Demnach starben acht Schüler und ein Wachmann der Schule.

Belarus: Acht Jahre Straflager für Blogger Protassewitsch

Minsk - Zwei Jahre nach seiner aufsehenerregenden Festnahme ist der belarussische Regierungskritiker Roman Protassewitsch zu acht Jahren Straflager verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft habe dem 27 Jahre alten Blogger unter anderem Pläne zur illegalen Machtergreifung vorgeworfen, meldete die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta am Mittwoch unter Berufung auf ihren Korrespondenten im Gerichtssaal in Minsk.

Mutmaßlicher Todesschütze von Texas nach vier Tagen gefasst

Houston (Texas) - Nach vier Tagen intensiver Suche nach einem Mann, der fünf Nachbarn in einer texanischen Kleinstadt erschossen hatte, hat ein Hinweis die Polizei schließlich zu ihm geführt. Die US-Einsatzkräfte nahmen den 38-jährigen mutmaßlichen Todesschützen am Dienstagabend (Ortszeit) im Ort Cut and Shoot im Montgomery County nahe Houston fest, keine 30 Kilometer entfernt von der Siedlung bei Cleveland, wo er am Freitagabend die Tat verübt haben soll.

Ex-Audi-Chef Stadler zu Geständnis im Betrugsprozess bereit

München - Ex-Audi-Chef Rupert Stadler hat im Betrugsprozess um manipulierte Abgaswerte bei Dieselautos ein Geständnis angekündigt. Er stimme dem Verständigungsvorschlag des Gerichts zu, sagte sein Verteidiger Thilo Pfordte am Mittwoch vor dem Landgericht München. Die Wirtschaftsstrafkammer hatte Stadler bei einem umfassenden Geständnis und Zahlung von 1,1 Mio. Euro eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt. Auch die Staatsanwaltschaft akzeptierte den Vorschlag des Gerichts.

Österreich muss sich weiter auf hohe Inflation einstellen

Wien - Der überraschende Anstieg der Inflation im April wird sich wohl auch auf die Teuerungsrate für das gesamte Jahr niederschlagen, erwartet Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Die zuletzt vom Wifo vorhergesagten sieben Prozent Preissteigerung werden wohl übertroffen. Felbermayr fordert von der Politik rasch Maßnahmen, damit der Preisunterschied zu den anderen Euro-Ländern, insbesondere zu Deutschland, nicht weiter wächst. Denn das würde die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs schmälern.

Brennerbasistunnel wird wohl um rund eine Mrd. Euro teurer

Innsbruck/Wien/Rom - Der voraussichtlich im Jahr 2032 in Betrieb gehende Brennerbasistunnel (BBT) wird offenbar um rund eine Mrd. Euro teurer. Nach einer "umfassenden Analyse" wurden die Gesamtprojektkosten von der Brennerbasistunnelgesellschaft (BBT SE) auf rund 10,5 Mrd. Euro geschätzt, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Bisher war man von rund 9,6 Mrd. Euro ausgegangen.

Verletzter bei Gasexplosion in Grazer Wohnung

Graz - Bei einer Gasexplosion in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses im Grazer Bezirk St. Peter ist in der Nacht auf Mittwoch ein 63-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Bewohner wurde von der Berufsfeuerwehr Graz auf der Terrasse gefunden. Er hatte schwere Verbrennungen und Schnittverletzungen erlitten, war aber noch ansprechbar, hieß es in einer Aussendung. In der Wohnung wurde ein "Bild der Verwüstung" vorgefunden, so die Feuerwehr.

Tag der Pressefreiheit: Zeitungs-Titelseiten blieben leer

Wien - Die Titelseiten von Österreichs Tageszeitungen sind am "Tag der Pressefreiheit" leer geblieben. Die im Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) vertretenen Printmedien protestieren damit gegen die geplanten ORF-Novellen. In einem gemeinsam unterzeichneten Brief warnen die Zeitungsverleger, dass die Medienvielfalt in Österreich durch die von der Bundesregierung präsentierte Gesetzesreform "existenziell bedroht" sei. Zugleich wird eine Überarbeitung des ORF-Gesetzes gefordert.

