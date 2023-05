Neun Tote bei Amoklauf in Belgrader Volksschule

Belgrad - Bei Schüssen in einer zentral gelegenen Belgrader Volksschule sind Mittwochfrüh neun Menschen ums Leben gekommen. Laut Innenministerium starben acht Schüler und ein Wachmann, nachdem ein 14-Jähriger in einem Klassenraum das Feuer eröffnete. Ein Lehrer und sechs weitere Schüler wurden verletzt, teilte das serbische Innenministerium mit. Der bewaffnete Bursche wurde am Schulhof festgenommen.

Belarus: Acht Jahre Straflager für Blogger Protassewitsch

Minsk - Zwei Jahre nach seiner aufsehenerregenden Festnahme ist der belarussische Regierungskritiker Roman Protassewitsch zu acht Jahren Straflager verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft habe dem 27 Jahre alten Blogger unter anderem Pläne zur illegalen Machtergreifung vorgeworfen, meldete die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta am Mittwoch unter Berufung auf ihren Korrespondenten im Gerichtssaal in Minsk.

Ex-Audi-Chef Stadler zu Geständnis im Betrugsprozess bereit

München - Ex-Audi-Chef Rupert Stadler hat im Betrugsprozess um manipulierte Abgaswerte bei Dieselautos ein Geständnis angekündigt. Er stimme dem Verständigungsvorschlag des Gerichts zu, sagte sein Verteidiger Thilo Pfordte am Mittwoch vor dem Landgericht München. Die Wirtschaftsstrafkammer hatte Stadler bei einem umfassenden Geständnis und Zahlung von 1,1 Mio. Euro eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt. Auch die Staatsanwaltschaft akzeptierte den Vorschlag des Gerichts.

Brennerbasistunnel wird wohl um rund eine Mrd. Euro teurer

Innsbruck/Wien/Rom - Der voraussichtlich im Jahr 2032 in Betrieb gehende Brennerbasistunnel (BBT) wird offenbar um rund eine Mrd. Euro teurer. Nach einer "umfassenden Analyse" wurden die Gesamtprojektkosten von der Brennerbasistunnelgesellschaft (BBT SE) auf rund 10,5 Mrd. Euro geschätzt, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Bisher war man von rund 9,6 Mrd. Euro ausgegangen.

EU will Munitionsproduktion ankurbeln

Prag - Die europäische Rüstungsindustrie soll mit finanziellen Anreizen in Milliardenhöhe zu einem schnellen Ausbau der Produktionskapazitäten für Munition bewegt werden. Nach einem am Mittwoch von der EU-Kommission präsentierten Vorschlag sollen bis Mitte 2025 bis zu 500 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Weitere 500 Millionen würden den Planungen zufolge als Kofinanzierung von den Mitgliedstaaten kommen.

150 Festnahmen bei Anti-Mafia-Razzia in Europa

Rom/Düsseldorf - Bei einer internationalen Razzia gegen das organisierte Verbrechen sind in Europa rund 150 Mafiosi festgenommen worden. Sie sollen der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta angehören und werden unter anderem für internationalen Drogen- und Waffenhandel, einschließlich Kriegswaffen, sowie Betrug und Geldwäsche verantwortlich gemacht. Polizeieinsätze liefen in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien sowie in Portugal, Slowenien und Rumänien.

Österreich muss sich weiter auf hohe Inflation einstellen

Wien - Der überraschende Anstieg der Inflation im April wird sich wohl auch auf die Teuerungsrate für das gesamte Jahr niederschlagen, erwartet Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Die zuletzt vom Wifo vorhergesagten sieben Prozent Preissteigerung werden wohl übertroffen. Felbermayr fordert von der Politik rasch Maßnahmen, damit der Preisunterschied zu den anderen Euro-Ländern, insbesondere zu Deutschland, nicht weiter wächst. Denn das würde die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs schmälern.

