Neun Tote bei Amoklauf in Belgrader Volksschule

Belgrad - Bei Schüssen in einer zentral gelegenen Belgrader Volksschule sind Mittwochfrüh neun Menschen ums Leben gekommen. Laut Innenministerium starben acht Schüler und ein Wachmann, nachdem ein 14-Jähriger in einem Klassenraum das Feuer eröffnete. Eine Lehrerin und sechs weitere Schüler wurden verletzt, teilte das serbische Innenministerium mit. Sie schwebten zum Teil in Lebensgefahr. Der bewaffnete Bursche, der im Vorfeld eine Todesliste erstellte, wurde am Schulhof festgenommen.

Moskau: Ukraine wollte Kreml mit Drohnen angreifen

Moskau - Russland hat die Ukraine beschuldigt, in der Nacht auf Mittwoch den Kreml in Moskau mit Drohnen angegriffen und Präsident Wladimir Putin nach dem Leben getrachtet zu haben. Putin sei unversehrt, er habe sich zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Kreml aufgehalten, teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit. Man werte dies als Terrorangriff. Die Ukraine wies die Vorwürfe zurück.

Selenskyj zu Besuch in Finnland

Helsinki - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Überraschungsbesuch in Finnland eingetroffen. Der finnische Präsident Sauli Niinistö begrüßte ihn am Mittwoch in Helsinki, wie Aufnahmen des finnischen Rundfunksenders Yle zeigten. Nach Angaben des finnischen Präsidentenbüros wollten Niinistö und Selenskyj unter anderem über den ukrainischen Verteidigungskampf gegen den russischen Angriff und die finnische Unterstützung für das Land sprechen.

Österreich muss sich weiter auf hohe Inflation einstellen

Wien - Der überraschende Anstieg der Inflation im April wird sich wohl auch auf die Teuerungsrate für das gesamte Jahr niederschlagen, erwartet Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Die zuletzt vom Wifo vorhergesagten 7 Prozent Preissteigerung werden wohl übertroffen. Felbermayr fordert von der Politik rasch Maßnahmen, damit der Preisunterschied zu den anderen Euro-Ländern, insbesondere zu Deutschland, nicht weiter wächst. Denn das würde die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs schmälern.

Ex-Audi-Chef Stadler zu Geständnis im Betrugsprozess bereit

München - Im Strafprozess um den Abgasskandal bei Audi hat der frühere Vorstandschef Rupert Stadler ein Geständnis angekündigt. Nachdem er die Betrugsvorwürfe jahrelang bestritten hatte, stimmte Stadler am Mittwoch einem Deal mit dem Landgericht München zu, der laut Richter Stefan Weickert "ein vollumfängliches Geständnis" vorsieht. Dafür versprach Weickert dem Manager, die geplante Freiheitsstrafe von eineinhalb bis zwei Jahren zur Bewährung auszusetzen.

Belarus: Acht Jahre Straflager für Blogger Protassewitsch

Minsk - Zwei Jahre nach seiner aufsehenerregenden Festnahme ist der belarussische Regierungskritiker Roman Protassewitsch zu acht Jahren Straflager verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft habe dem 27 Jahre alten Blogger unter anderem Pläne zur illegalen Machtergreifung vorgeworfen, meldete die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta am Mittwoch unter Berufung auf ihren Korrespondenten im Gerichtssaal in Minsk.

Start der ÖVP-FPÖ-Koalitionsverhandlungen in Salzburg

Salzburg - Nach den gestrigen Beschlüssen in den Parteigremien sind in Salzburg ÖVP und FPÖ am Mittwoch in die Koalitionsverhandlungen gestartet. Im Mittelpunkt des ersten Treffens der beiden Verhandlungsteams standen heute Modalitäten und die Festlegung eines Fahrplans. "Unser Ziel ist es, die Gespräche bis Ende Mai abgeschlossen zu haben", sagte ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Nachmittag in einem gemeinsamen Pressestatement mit FPÖ-Chefin Marlene Svazek.

Brennerbasistunnel wird wohl um rund eine Mrd. Euro teurer

Innsbruck/Wien/Rom - Der voraussichtlich im Jahr 2032 in Betrieb gehende Brennerbasistunnel (BBT) wird offenbar um rund eine Mrd. Euro teurer. Nach einer "umfassenden Analyse" wurden die Gesamtprojektkosten von der Brennerbasistunnelgesellschaft (BBT SE) auf rund 10,5 Mrd. Euro geschätzt, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Bisher war man von rund 9,6 Mrd. Euro ausgegangen.

Die Wiener Börse drehte im Verlauf ins Minus. Der ATX verlor 0,16 %.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag seine moderaten Gewinne aus der Früh eingebüßt und zuletzt knapp behauptet tendiert. Bis etwa 14.40 Uhr gab der heimische Leitindex ATX 0,16 Prozent auf 3.180,56 Punkte nach. In Wien stehen am Mittwoch FACC und Lenzing im Fokus. Die zwei oberösterreichischen Unternehmen haben heute Quartalszahlen veröffentlicht. Die Titel von FACC legten zuletzt um 0,7 Prozent zu, Lenzing-Aktien büßten 0,4 Prozent ein.

