Neun Tote bei Amoklauf in Belgrader Volksschule

Belgrad - Bei Schüssen in einer zentral gelegenen Belgrader Volksschule sind Mittwochfrüh neun Menschen ums Leben gekommen. Laut Innenministerium starben acht Schüler und ein Wachmann, nachdem ein Teenager in einem Klassenraum das Feuer eröffnete. Eine Lehrerin und sechs weitere Schüler wurden verletzt, teilte das serbische Innenministerium mit. Sie schwebten zum Teil in Lebensgefahr. Der bewaffnete Bursche, der im Vorfeld eine Todesliste erstellte, wurde am Schulhof festgenommen.

Selenskyj weist Angriffsvorwürfe Moskaus zurück

Moskau/Washington/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weist russische Vorwürfe eines Attentatsversuchs auf Staatschef Wladimir Putin zurück. "Wir haben Putin oder Moskau nicht angegriffen", erklärte Selenskyj am Mittwoch vor Journalisten in Helsinki. "Wir greifen Putin nicht an, wir überlassen das einem Tribunal." Russland hatte die Ukraine beschuldigt, mit einem Drohnenangriff Putin nach dem Leben getrachtet zu haben.

Regierung macht sich an die Covid-Aufarbeitung

Wien - Die von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) angekündigte Aufarbeitung der Coronapandemie startet. Im Bundeskanzleramt werden am Donnerstag Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), Gesundheitsminister Johannnes Rauch (Grüne) sowie Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) gemeinsam mit Alexander Bogner von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erklären, wie dieser Prozess ablaufen soll. Der Kanzler selbst ist laut Einladung nicht dabei.

Offizielles Österreich gedenkt der KZ-Opfer in Gusen

Mauthausen/Langenstein/St. Georgen/Gusen - Am ehemaligen Appellplatz des KZ Gusen in der Mühlviertler Gemeinde Langenstein gedenkt das offizielle Österreich Donnerstagabend der Opfer der Konzentrationslager. Im KZ Gusen, einem Nebenlager von Mauthausen, wurden bis zu seiner Befreiung durch die US-Armee am 5. Mai 1945 rund 71.000 Menschen aus fast 30 Nationen gefangen gehalten, 36.000 von ihnen überlebten nicht.

Österreich muss sich weiter auf hohe Inflation einstellen

Wien - Der überraschende Anstieg der Inflation im April wird sich wohl auch auf die Teuerungsrate für das gesamte Jahr niederschlagen, erwartet Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Die zuletzt vom Wifo vorhergesagten 7 Prozent Preissteigerung werden wohl übertroffen. Felbermayr fordert von der Politik rasch Maßnahmen, damit der Preisunterschied zu den anderen Euro-Ländern, insbesondere zu Deutschland, nicht weiter wächst. Denn das würde die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs schmälern.

Kämpfe im Sudan: Siebentägige Waffenruhe tritt in Kraft

Khartum - Im umkämpften Sudan soll an diesem Donnerstag eine siebentägige Waffenruhe in Kraft treten. Darauf hatten sich die Anführer der Regierungstruppen und der mit ihnen rivalisierenden Paramilitärs geeinigt. Seit Beginn des blutigen Konflikts Mitte April sind bereits wiederholt Waffenruhen von bis zu 72 Stunden ausgehandelt worden, die jedoch immer wieder gebrochen wurden. Eine wirkliche Feuerpause wurde von beiden Seiten faktisch nicht eingehalten.

Euroraum vor nächster Erhöhung des Leitzinses

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt am Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) ihre neuesten geldpolitischen Entscheidungen bekannt. Volkswirte erwarten überwiegend eine Anhebung der Leitzinsen im Euroraum um 0,25 Prozentpunkte. Aber auch eine erneute Erhöhung um 0,50 Punkte ist nicht vom Tisch.

