Offizielles Österreich gedenkt der KZ-Opfer in Gusen

Mauthausen/Langenstein/St. Georgen/Gusen - Am ehemaligen Appellplatz des KZ Gusen in der Mühlviertler Gemeinde Langenstein gedenkt das offizielle Österreich Donnerstagabend der Opfer der Konzentrationslager. Im KZ Gusen, einem Nebenlager von Mauthausen, wurden bis zu seiner Befreiung durch die US-Armee am 5. Mai 1945 rund 71.000 Menschen aus fast 30 Nationen gefangen gehalten, 36.000 von ihnen überlebten nicht.

Fed dreht weiter an Zinsschraube

Washington - Nach einer moderaten Zinsanhebung der US-Notenbank Fed steuert auch die Europäischen Zentralbank (EZB) bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag auf eine weitere Erhöhung zu. Volkswirte erwarten überwiegend eine Anhebung der Leitzinsen im Euroraum um 0,25 Prozentpunkte. Aber auch eine erneute Erhöhung um 0,50 Punkte ist nicht vom Tisch. Die Federal Reserve hob ihren Leitzins zur Bekämpfung der hohen Verbraucherpreise am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte an.

Erneut Großbrand in russischem Tanklager nahe der Krim

Moskau - Im Süden Russlands ist zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit ein Großbrand in einem Tanklager nahe der Halbinsel Krim ausgebrochen. Das Feuer sei durch einen Drohnenangriff ausgelöst worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Rettungskräfte. Getroffen wurde demnach das Tanklager einer Ölraffinerie in der Ortschaft Ilski.

Regierung macht sich an die Covid-Aufarbeitung

Wien - Die von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) angekündigte Aufarbeitung der Coronapandemie startet. Im Bundeskanzleramt werden am Donnerstag Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), Gesundheitsminister Johannnes Rauch (Grüne) sowie Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) gemeinsam mit Alexander Bogner von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erklären, wie dieser Prozess ablaufen soll. Der Kanzler selbst ist laut Einladung nicht dabei.

Verhetzungsprozess gegen Ex-Identitären-Sprecher Sellner

Wien - Am Donnerstag muss sich Martin Sellner, bis 2023 Sprecher der als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung Österreich (IBÖ), wegen Verhetzung am Wiener Landesgericht verantworten. Inkriminiert ist ein Textbeitrag auf Sellners privatem Telegram-Kanal, den dieser am 7. Dezember 2022 nach Razzien und Festnahmen in der deutschen Reichsbürger-Szene abgesetzt hatte. Die Anklage geht davon aus, dass damit zu Hass gegen die Gruppe der Asylsuchenden aufgestachelt wurde.

Kämpfe im Sudan: Siebentägige Waffenruhe tritt in Kraft

Khartum - Im umkämpften Sudan soll an diesem Donnerstag eine siebentägige Waffenruhe in Kraft treten. Darauf hatten sich die Anführer der Regierungstruppen und der mit ihnen rivalisierenden Paramilitärs geeinigt. Seit Beginn des blutigen Konflikts Mitte April sind bereits wiederholt Waffenruhen von bis zu 72 Stunden ausgehandelt worden, die jedoch immer wieder gebrochen wurden. Eine wirkliche Feuerpause wurde von beiden Seiten faktisch nicht eingehalten.

Sechs Morde in Oklahoma wohl von Sexualstraftäter verübt

Oklahoma City (Oklahoma) - Nach dem Fund von sieben Leichen auf einem Grundstück im US-Staat Oklahoma hält die Polizei einen verurteilten Vergewaltiger für den Täter. Der 39-Jährige habe nach bisherigen Erkenntnissen zwei - vermisst gemeldete - Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren sowie seine Ehefrau und deren drei Kinder in den Kopf geschossen, sagte der örtliche Polizeichef Joe Prentice am Mittwoch. Dann habe der mutmaßliche Täter anscheinend Suizid begangen.

