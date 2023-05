Erneut Großbrand in russischem Tanklager nahe der Krim

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Im Süden Russlands ist zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit ein Großbrand in einem Tanklager nahe der Halbinsel Krim ausgebrochen. Das Feuer sei durch einen Drohnenangriff ausgelöst worden, berichtete die russische Staatsagentur TASS Donnerstagfrüh unter Berufung auf Rettungskräfte. Getroffen wurde demnach das Tanklager einer Ölraffinerie in der Ortschaft Ilski nahe dem Schwarzmeerhafen Noworossijsk in Südrussland.

Regierung startet Covid-Aufarbeitung

Wien - Die von der Regierung angekündigte Aufarbeitung der Corona-Pandemie ist am Donnerstag offiziell gestartet worden. Geleitet von der Akademie der Wissenschaften ist eine sozialwissenschaftliche Analyse geplant. Nebenbei wird es vertiefende Interviews mit Fokusgruppen aus der Bevölkerung geben. Evaluiert werden sollen die Maßnahmen der Bundesregierung während der Pandemie.

Offizielles Österreich gedenkt der KZ-Opfer in Gusen

Mauthausen/Langenstein/St. Georgen/Gusen - Am ehemaligen Appellplatz des KZ Gusen in der Mühlviertler Gemeinde Langenstein gedenkt das offizielle Österreich Donnerstagabend der Opfer der Konzentrationslager. Im KZ Gusen, einem Nebenlager von Mauthausen, wurden bis zu seiner Befreiung durch die US-Armee am 5. Mai 1945 rund 71.000 Menschen aus fast 30 Nationen gefangen gehalten, 36.000 von ihnen überlebten nicht.

Wolf in Siedlungsgebiet im Bezirk Gmünd gesichtet

Schrems - Ein Wolf ist am Mittwoch in einem Siedlungsgebiet in Pürbach, einer Katastralgemeinde von Schrems (Bezirk Gmünd), gesichtet worden. Das Tier sei seelenruhig auf der Hauptstraße bei einem Bahnübergang spaziert, schilderte Augenzeuge Rene Koppensteiner laut ORF NÖ. Der Wolfsbeauftragte Aldin Selimovic bezeichnete die Sichtung als "besorgniserregend". Der NÖ Jagdverband prüft laut "Kurier" (Donnerstag-Ausgabe) den Abschuss des Tieres.

Größte börsennotierte Firmen mit Rekordgewinn

Wien - Die im Börsenindex ATX notierten Unternehmen weisen zusammen heuer einen Rekordgewinn aus, zeigt der am Donnerstag veröffentlichte AK.Dividenden.Report. Die OMV, der Verbund und die Erste Group zahlen auch jeweils die höchste Dividende ihrer Geschichte. 17 der 20 ATX-Firmen haben bereits Gewinnzahlen bekanntgegeben - sie kommen auf 14,7 Mrd. Euro Gewinn und wollen zusammen 5,5 Mrd. Euro ausschütten. Das wäre um knapp 58 Prozent mehr als im Vorjahr.

Acht Tote bei Brand von Wohncontainern in Tschechien

Brno (Brünn) - Bei einem Brand mehrerer Wohncontainer sind in Tschechien acht Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Donnerstag gegen 2.00 Uhr ausgebrochen und habe sich rasch ausgebreitet, teilte die Feuerwehr in Brünn (Brno) nach Angaben der Agentur CTK mit. Keiner der Bewohner konnte lebend aus dem Inferno gerettet werden. "Vor Ort war niemand, dem wir hätten helfen können", sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte.

Österreich punktet mit Klimaticket im EU-Vergleich

Wien - Im Europa-Ranking bei Klimatickets und Leistbarkeit des öffentlichen Verkehrs hat Österreich den dritten Platz unter insgesamt 30 europäischen Ländern erreicht, Wien schafft es jedoch im Hauptstadtranking nur auf den achten Platz. So das Ergebnis des "Greenpeace Klimaticket-Ranking", bei dem die Bundeshauptstadt vor allem wegen mangelnder Angebote für Menschen mit Behinderungen nicht weiter vorne landen konnte.

Apothekerkammer wirft Ärztekammer Reform-Blockade vor

Wien - Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr drängt auf Reformen im Gesundheitswesen und wirft der Ärztekammer dabei ein Blockieren vor. Im Gespräch mit der APA meinte Mursch-Edlmayr, dass eine Reform des Systems nur mit einer Stärkung der nicht-medizinischen Gesundheitsberufe gelingen werde. Dazu sei die Ärztekammer aber nicht bereit. Zuletzt hatte sich die Ärztekammer während der Pandemie dagegen gewehrt, dass Apotheker impfen dürfen.

