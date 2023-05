Erneut Großbrand in russischem Tanklager nahe der Krim

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Im Süden Russlands ist zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit ein Großbrand in einem Tanklager nahe der Halbinsel Krim ausgebrochen. Das Feuer sei durch einen Drohnenangriff ausgelöst worden, berichtete die russische Staatsagentur TASS Donnerstagfrüh unter Berufung auf Rettungskräfte. Getroffen wurde demnach das Tanklager einer Ölraffinerie in der Ortschaft Ilski nahe dem Schwarzmeerhafen Noworossijsk in Südrussland.

Regierung startet Covid-Aufarbeitung

Wien - Die von der Regierung angekündigte Aufarbeitung der Corona-Pandemie ist am Donnerstag offiziell gestartet worden. Im Wesentlichen ist eine sozialwissenschaftliche Analyse der Akademie der Wissenschaften zu Themen wie Wissenschaftsskepsis und Polarisierung vorgesehen. Die Meinung der Bevölkerung wird über vertiefende Interviews eingeholt. Abgeschlossen sein soll der Prozess mit Jahresende. Bis dahin soll auch das neue Epidemiegesetz vorliegen.

Waffenruhe im Sudan erneut gebrochen

Khartum - Eine am Donnerstag in Kraft getretene Waffenruhe im Sudan ist erneut gebrochen worden. Laut dem arabischen Fernsehsender Al-Jazeera kam es Donnerstagfrüh zu Luftangriffen und schwerem Beschuss in der Nähe des Präsidentenpalasts in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Augenzeugen twitterten, dass auch in der benachbarten Stadt Omdurman Artilleriefeuer zu hören gewesen sein soll. Die von beiden Konfliktparteien vereinbarte Waffenruhe ist vom 4. bis 11. Mai angesetzt.

Wolf in Siedlungsgebiet im Bezirk Gmünd gesichtet

Schrems - Ein Wolf ist am Mittwoch in einem Siedlungsgebiet in Pürbach, einer Katastralgemeinde von Schrems (Bezirk Gmünd), gesichtet worden. Das Tier sei seelenruhig auf der Hauptstraße bei einem Bahnübergang spaziert, schilderte Augenzeuge Rene Koppensteiner laut ORF NÖ. Der Wolfsbeauftragte Aldin Selimovic bezeichnete die Sichtung im APA-Gespräch als "besorgniserregend". Weitere Maßnahmen werden geprüft, teilte der NÖ Jagdverband auf Anfrage mit.

Größte börsennotierte Firmen mit Rekordgewinn

Wien - Die im Börsenindex ATX notierten Unternehmen weisen zusammen heuer einen Rekordgewinn aus, zeigt der am Donnerstag veröffentlichte AK.Dividenden.Report. Die OMV, der Verbund und die Erste Group zahlen auch jeweils die höchste Dividende ihrer Geschichte. 17 der 20 ATX-Firmen haben bereits Gewinnzahlen bekanntgegeben - sie kommen auf 14,7 Mrd. Euro Gewinn und wollen zusammen 5,5 Mrd. Euro ausschütten. Das wäre um knapp 58 Prozent mehr als im Vorjahr.

Apothekerkammer wirft Ärztekammer Reform-Blockade vor

Wien - Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr drängt auf Reformen im Gesundheitswesen und wirft der Ärztekammer dabei ein Blockieren vor. Im Gespräch mit der APA meinte Mursch-Edlmayr, dass eine Reform des Systems nur mit einer Stärkung der nicht-medizinischen Gesundheitsberufe gelingen werde. Dazu sei die Ärztekammer aber nicht bereit. Zuletzt hatte sich die Ärztekammer während der Pandemie dagegen gewehrt, dass Apotheker impfen dürfen.

Totes Baby lag in Polen in Abwasserkanal

Warschau - In einem Abwasserkanal im polnischen Radzymin ist die Leiche eines neugeborenen Babys gefunden worden. Wie die Nachrichtenagentur PAP am Mittwoch berichtete, machten Arbeiter den grausigen Fund, als sie am Dienstag eine Verstopfung in der Kanalisation beseitigen wollten. Die Polizei wurde herbeigerufen, um den Fundort zu sichern und den Leichnam zu bergen. Zunächst gab es keine Hinweise darauf, wie und wann der Säugling in den Schacht gelangte.

Inflation reduziert Einkaufsbudgets der Haushalte deutlich

Wien - Die Teuerungswelle lässt aktuell das Einkaufsbudget der heimischen Konsumentinnen und Konsumenten schmelzen. In den letzten drei Monaten ist der verfügbare Etat für mehr als die Hälfte der Haushalte gesunken und nur bei weniger als einem Zehntel der Bevölkerung ist es gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der Johannes-Kepler-Universität Linz (JKU). Gespart werde vor allem bei größeren Anschaffungen wie Möbeln oder Elektrogeräten.

