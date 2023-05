Regierung startet Covid-Aufarbeitung

Wien - Die von der Regierung angekündigte Aufarbeitung der Corona-Pandemie ist am Donnerstag offiziell gestartet worden. Im Wesentlichen ist eine sozialwissenschaftliche Analyse der Akademie der Wissenschaften zu Themen wie Wissenschaftsskepsis und Polarisierung vorgesehen. Die Meinung der Bevölkerung wird über vertiefende Interviews eingeholt. Abgeschlossen sein soll der Prozess mit Jahresende. Bis dahin soll auch das neue Epidemiegesetz vorliegen.

Zahl der Urlaubsreisen überstieg 2022 das Vorkrisenniveau

Wien - Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist im vergangenen Jahr hierzulande die Urlaubsfreude zurückgekehrt. 2022 unternahmen die Österreicherinnen und Österreicher 25,29 Mio. Urlaubs- und Geschäftsreisen und damit mehr als im Vorkrisenjahr 2019, zeigen Daten der Statistik Austria. Verstärkt traten die Menschen dabei ihre Reise mit der Bahn an: Der Anteil der Bahnreisen stieg auf 15,1 Prozent, das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2006.

Waffenruhe im Sudan erneut gebrochen

Khartum - Eine am Donnerstag in Kraft getretene Waffenruhe im Sudan ist erneut gebrochen worden. Laut dem arabischen Fernsehsender Al-Jazeera kam es Donnerstagfrüh zu Luftangriffen und schwerem Beschuss in der Nähe des Präsidentenpalasts in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Augenzeugen twitterten, dass auch in der benachbarten Stadt Omdurman Artilleriefeuer zu hören gewesen sein soll. Die von beiden Konfliktparteien vereinbarte Waffenruhe ist vom 4. bis 11. Mai angesetzt.

NGO reicht wegen Bodenverbrauchs Staatshaftungsklage ein

Wien - Die auf Klimaklagen fokussierte österreichische NGO AllRise hat am Donnerstag wegen des Bodenverbrauchs in Österreich eine Staatshaftungsklage gegen die Republik eingereicht. Die Klage ging heute beim Verfassungsgerichtshof ein, sagte AllRise-Mitgründer und Anwalt Wolfram Proksch bei einer Pressekonferenz in Wien. Der Initiator von AllRise, Johannes Wesemann, sprach von einem "systemischen Versagen", das den Bodenschutz unzulänglich mache und massive Schäden zur Folge hätte.

Inflation: Kocher für Experten-Runde und Preis-Transparenz

Wien - Wirtschaftsminister Martin Kocher und Finanzminister Magnus Brunner (beide ÖVP) haben heute ihre Pläne im Kampf gegen die hohe Inflation präsentiert, blieben aber in vielen Punkten vage. Für nächste Woche hat Kocher eine Expertenrunde anvisiert, falls es Interesse der Sozialpartner gebe, könne es auch ein Treffen mit diesen geben. Ein Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ist nicht geplant. Vielmehr setzt die Regierung auf den freien Markt und Transparenz.

Erneut Großbrand in russischem Tanklager nahe der Krim

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Im Süden Russlands ist zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit ein Großbrand in einem Tanklager nahe der Halbinsel Krim ausgebrochen. Das Feuer sei durch einen Drohnenangriff ausgelöst worden, berichtete die russische Staatsagentur TASS Donnerstagfrüh unter Berufung auf Rettungskräfte. Getroffen wurde demnach das Tanklager einer Ölraffinerie in der Ortschaft Ilski nahe dem Schwarzmeerhafen Noworossijsk in Südrussland.

Größte börsennotierte Firmen mit Rekordgewinn

Wien - Die im Börsenindex ATX notierten Unternehmen weisen zusammen heuer einen Rekordgewinn aus, zeigt der am Donnerstag veröffentlichte AK.Dividenden.Report. Die OMV, der Verbund und die Erste Group zahlen auch jeweils die höchste Dividende ihrer Geschichte. 17 der 20 ATX-Firmen haben bereits Gewinnzahlen bekanntgegeben - sie kommen auf 14,7 Mrd. Euro Gewinn und wollen zusammen 5,5 Mrd. Euro ausschütten. Das wäre um knapp 58 Prozent mehr als im Vorjahr.

Apothekerkammer wirft Ärztekammer Reform-Blockade vor

Wien - Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr drängt auf Reformen im Gesundheitswesen und wirft der Ärztekammer dabei ein Blockieren vor. Im Gespräch mit der APA meinte Mursch-Edlmayr, dass eine Reform des Systems nur mit einer Stärkung der nicht-medizinischen Gesundheitsberufe gelingen werde. Dazu sei die Ärztekammer aber nicht bereit. Zuletzt hatte sich die Ärztekammer während der Pandemie dagegen gewehrt, dass Apotheker impfen dürfen.

