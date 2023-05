Regierung startet Covid-Aufarbeitung

Wien - Die von der Regierung angekündigte Aufarbeitung der Corona-Pandemie ist am Donnerstag offiziell gestartet worden. Im Wesentlichen ist eine sozialwissenschaftliche Analyse der Akademie der Wissenschaften zu Themen wie Wissenschaftsskepsis und Polarisierung vorgesehen. Die Meinung der Bevölkerung wird über vertiefende Interviews eingeholt. Abgeschlossen sein soll der Prozess mit Jahresende. Bis dahin soll auch das neue Epidemiegesetz vorliegen.

EZB erhöht Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrem Zinserhöhungskurs im Kampf gegen die Inflation den Fuß etwas vom Gas genommen. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag, die Schlüsselsätze um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent nach oben zu setzen. Es ist bereits die siebente Zinserhöhung in Folge. Noch im März hatten sie die Zinsen um einen halben Prozentpunkt angehoben.

Waffenruhe im Sudan erneut gebrochen

Khartum - Eine am Donnerstag in Kraft getretene Waffenruhe im Sudan ist erneut gebrochen worden. Nach Augenzeugenberichten und Angaben des arabischen Fernsehsenders Al-Jazeera kam es am Donnerstagmorgen zu Luftangriffen und schwerem Beschuss in der Nähe des Präsidentenpalasts in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Weitere Augenzeugen auf Twitter berichteten von Artilleriefeuer in der benachbarten Stadt Omdurman.

USA weisen russischen Vorwurf zu Drohnen-Attacke zurück

Moskau - Die US-Regierung hat den Vorwurf Russlands, hinter dem angeblichen Drohnen-Anschlag auf den Kreml zu stecken, als "lächerlich" zurückgewiesen. "Die Vereinigten Staaten hatten nichts damit zu tun. Wir wissen nicht einmal genau, was hier passiert ist", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Donnerstag im US-Fernsehen. Mit Blick auf Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte Kirby: "Herr Peskow lügt."

Selenskyj: Während des Krieges kommen wir nicht in die NATO

Den Haag - Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist ein NATO-Beitritt seines Landes während des Krieges mit Russland unrealistisch. "Aber während des Krieges wollen wir eine sehr klare Botschaft, dass wir nach dem Krieg in der NATO sein werden", betonte der 45-Jährige auf einer Pressekonferenz in Den Haag am Donnerstag. Dabei habe Kiew im Hinblick auf den Gipfel der Militärallianz in Vilnius im Juli "positive Botschaften" von einigen Ländern erhalten.

Spuren nach tödlichem Machetenangriff weisen nach Frankreich

Wien - Im Zusammenhang mit der Tötung eines 31-jährigen Nordafrikaners, der vor knapp zwei Wochen in Wien-Brigittenau von mehreren Männern mit Macheten getötet wurde, deuten die Spuren darauf hin, dass ein Teil der Täter aus Frankreich angereist sein dürfte. Der 24-Jährige, der als mutmaßlicher Tatbeteiligter in U-Haft sitzt, hatte zuletzt in Frankreich gelebt und war illegal nach Österreich eingereist. Seine Ehefrau befindet sich in Frankreich.

Mann nach Schüssen in Passau festgenommen

Passau - Ein Mann hat in Passau mit Schüssen aus einer Schreckschusswaffe für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 46-Jährige verletzte sich am Donnerstagnachmittag durch einen Schuss aus der Waffe selbst, wie das Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing mitteilte. Es wurden keine weiteren Menschen verletzt. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei rief Anrainer auf, in ihren Häusern zu bleiben. Etwa eine Stunde später gaben die Einsatzkräfte Entwarnung.

"Wiener Zeitung"-Redaktion erhält Vorhofer-Preis

Wien - Der "Kurt-Vorhofer-Preis" 2023 geht an die Redaktion der "Wiener Zeitung". Die Jury befand, dass sie "trotz widrigster Rahmenbedingungen strikt an qualitativ hohen Standards festgehalten und damit Mut, Unabhängigkeit sowie kritische Distanz bewiesen" habe. Vor kurzem wurde im Nationalrat das Aus der "Wiener Zeitung" in der gegenwärtigen Form beschlossen. Sie soll künftig primär online erscheinen. Dutzende Vertragsauflösungen sowie Änderungskündigungen dürften bevorstehen.

