EZB erhöhte Zinsen weiter

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen das siebente Mal in Folge angehoben und sieht auch damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. "Wir haben noch eine Wegstrecke zu gehen", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag. "Das ist eine Reise, wir sind noch nicht angekommen." Die Geldpolitik sei inzwischen zwar restriktiv, aber noch nicht im ausreichenden Maße.

Nehammer plädiert für Vielfalt und gegen Zentralismus in EU

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich gegen Zentralismus und für Vielfalt in der EU ausgesprochen. "Wir werden niemals in einem schablonenhaften System wie die Vereinigten Staaten zusammenpassen", sagte Nehammer Donnerstag bei einem Festakt anlässlich des Europatags im Parlament in Wien. Der Kanzler sprach sich auch gegen mehr EU-Mehrheitsentscheidungen aus. EU-Kommissar Johannes Hahn forderte dagegen einen "stärkeren Zug zum Tor" für europäische Lösungen.

Waffenruhe im Sudan erneut gebrochen

Khartum - Eine am Donnerstag in Kraft getretene Waffenruhe im Sudan ist erneut gebrochen worden. Nach Augenzeugenberichten und Angaben des arabischen Fernsehsenders Al-Jazeera kam es am Donnerstagmorgen zu Luftangriffen und schwerem Beschuss in der Nähe des Präsidentenpalasts in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Weitere Augenzeugen auf Twitter berichteten von Artilleriefeuer in der benachbarten Stadt Omdurman.

Spuren nach tödlichem Machetenangriff weisen nach Frankreich

Wien - Im Zusammenhang mit der Tötung eines 31-jährigen Nordafrikaners, der vor knapp zwei Wochen in Wien-Brigittenau von mehreren Männern mit Macheten getötet wurde, deuten die Spuren darauf hin, dass ein Teil der Täter aus Frankreich angereist sein dürfte. Der 24-Jährige, der als mutmaßlicher Tatbeteiligter in U-Haft sitzt, hatte zuletzt in Frankreich gelebt und war illegal nach Österreich eingereist. Seine Ehefrau befindet sich in Frankreich.

Mann nach Schüssen in Passau festgenommen

Passau - Ein Mann hat in Passau mit Schüssen aus einer Schreckschusswaffe für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 46-Jährige verletzte sich am Donnerstagnachmittag durch einen Schuss aus der Waffe selbst, wie das Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing mitteilte. Es wurden keine weiteren Menschen verletzt. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei rief Anrainer auf, in ihren Häusern zu bleiben. Etwa eine Stunde später gaben die Einsatzkräfte Entwarnung.

"Wiener Zeitung"-Redaktion erhält Vorhofer-Preis

Wien - Der "Kurt-Vorhofer-Preis" 2023 geht an die Redaktion der "Wiener Zeitung". Die Jury befand, dass sie "trotz widrigster Rahmenbedingungen strikt an qualitativ hohen Standards festgehalten und damit Mut, Unabhängigkeit sowie kritische Distanz bewiesen" habe. Vor kurzem wurde im Nationalrat das Aus der "Wiener Zeitung" in der gegenwärtigen Form beschlossen. Sie soll künftig primär online erscheinen. Dutzende Vertragsauflösungen sowie Änderungskündigungen dürften bevorstehen.

Die Wiener Börse schließt schwächer.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag nach der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung schwächer geschlossen. Der ATX fiel um 0,72 Prozent auf 3.158 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es Kursverluste zu beobachten. Die EZB hat die Leitzinse um weitere 25 Basispunkte angehoben. Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage sehr mager. Unter den Banken fielen BAWAG um 3,2 Prozent und Erste Group um 2,3 Prozent.

