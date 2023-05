EZB erhöhte Zinsen weiter

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen das siebente Mal in Folge angehoben und sieht auch damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. "Wir haben noch eine Wegstrecke zu gehen", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag. "Das ist eine Reise, wir sind noch nicht angekommen." Die Geldpolitik sei inzwischen zwar restriktiv, aber noch nicht im ausreichenden Maße.

Nehammer plädiert für Vielfalt und gegen Zentralismus in EU

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich gegen Zentralismus und für Vielfalt in der EU ausgesprochen. "Wir werden niemals in einem schablonenhaften System wie die Vereinigten Staaten zusammenpassen", sagte Nehammer Donnerstag bei einem Festakt anlässlich des Europatags im Parlament in Wien. Der Kanzler sprach sich auch gegen mehr EU-Mehrheitsentscheidungen aus. EU-Kommissar Johannes Hahn forderte dagegen einen "stärkeren Zug zum Tor" für europäische Lösungen.

Waffenruhe im Sudan erneut gebrochen

Khartum - Eine am Donnerstag in Kraft getretene Waffenruhe im Sudan ist erneut gebrochen worden. Nach Augenzeugenberichten und Angaben des arabischen Fernsehsenders Al-Jazeera kam es am Donnerstagmorgen zu Luftangriffen und schwerem Beschuss in der Nähe des Präsidentenpalasts in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Weitere Augenzeugen auf Twitter berichteten von Artilleriefeuer in der benachbarten Stadt Omdurman.

Puls4-Gruppe ruft Streamingplattform "Joyn" ins Leben

Wien - Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe ruft eine Streamingplattform namens "Joyn" ins Leben. Sie baut auf der App "Zappn" auf und erweitert diese, um den heimischen Medienstandort im Wettbewerb mit Digitalriesen zu stärken, sagte P7S1P4-Geschäftsführer Markus Breitenecker bei einem Pressetermin. Joyn ist kostenlos und werbefinanziert. Die Plattform umfasst über 50 Livesender - darunter auch der ORF - zahlreiche Radiosender, ca. 15 Mediatheken, Filme und Streaming-Only-Produktionen.

Wolf in Siedlungsgebiet im Bezirk Gmünd gesichtet

Schrems - Ein Wolf ist am Mittwoch in einem Siedlungsgebiet in Pürbach bei Schrems (Bezirk Gmünd) gesichtet worden. Das Tier sei seelenruhig auf der Hauptstraße bei einem Bahnübergang spaziert, schilderte Augenzeuge Rene Koppensteiner dem ORF NÖ. Der Wolfsbeauftragte Aldin Selimovic bezeichnete den Vorfall im APA-Gespräch als "besorgniserregend". Weitere Maßnahmen werden geprüft, teilte der NÖ Jagdverband mit. Indes wurde eine weitere mögliche Sichtung aus dem Bezirk Zwettl bekannt.

USA weisen russischen Vorwurf zu Drohnen-Attacke zurück

Moskau - Die US-Regierung hat den Vorwurf Russlands, hinter dem angeblichen Drohnen-Anschlag auf den Kreml zu stecken, als "lächerlich" zurückgewiesen. "Die Vereinigten Staaten hatten nichts damit zu tun. Wir wissen nicht einmal genau, was hier passiert ist", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Donnerstag im US-Fernsehen. Mit Blick auf Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte Kirby: "Herr Peskow lügt."

Selenskyj: Während des Krieges kommen wir nicht in die NATO

Den Haag - Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist ein NATO-Beitritt seines Landes während des Krieges mit Russland unrealistisch. "Aber während des Krieges wollen wir eine sehr klare Botschaft, dass wir nach dem Krieg in der NATO sein werden", betonte der 45-Jährige auf einer Pressekonferenz in Den Haag am Donnerstag. Dabei habe Kiew im Hinblick auf den Gipfel der Militärallianz in Vilnius im Juli "positive Botschaften" von einigen Ländern erhalten.

Trauer, Schock und Wut in Serbien nach Amoklauf

Belgrad - Einen Tag nach einem Amoklauf in einer Volksschule in der Hauptstadt Belgrad steht Serbien unter Schock. Ein 13-Jähriger hatte am Mittwoch acht Mitschülerinnen und Mitschüler sowie einen Wachmann getötet, während sechs Kinder und eine Lehrerin mit Verletzungen davon gekommen sind. Von den sieben Verletzten befanden sich am Donnerstag zwei - ein Mädchen und ein Bub - nach Angaben der Ärzte weiterhin in kritischem Zustand.

