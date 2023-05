EZB erhöhte Zinsen weiter

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen das siebente Mal in Folge angehoben und sieht auch damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. "Wir haben noch eine Wegstrecke zu gehen", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag. "Das ist eine Reise, wir sind noch nicht angekommen." Die Geldpolitik sei inzwischen zwar restriktiv, aber noch nicht im ausreichenden Maße.

Offizielles Österreich gedachte der KZ-Opfer in Gusen

Mauthausen/Langenstein/St. Georgen/Gusen - Am ehemaligen Appellplatz des KZ Gusen in der Mühlviertler Gemeinde Langenstein hat das offizielle Österreich Donnerstagabend der Opfer der Konzentrationslager und der Befreiung der Lager Mauthausen und Gusen durch die US-Armee am 5. Mai 1945 gedacht. Inhaltlich stand die Feier im Zeichen des aktuell laufenden Beteiligungsprozesses zur Erweiterung der KZ-Gedenkstätte Gusen, nachdem Österreich im Vorjahr Flächen des ehemaligen Lagers gekauft hat.

Wolf in Siedlungsgebiet im Bezirk Gmünd gesichtet

Schrems - Ein Wolf ist am Mittwoch in einem Siedlungsgebiet in Pürbach bei Schrems (Bezirk Gmünd) gesichtet worden. Das Tier sei seelenruhig auf der Hauptstraße bei einem Bahnübergang spaziert, schilderte Augenzeuge Rene Koppensteiner dem ORF NÖ. Der Wolfsbeauftragte Aldin Selimovic bezeichnete den Vorfall im APA-Gespräch als "besorgniserregend". Weitere Maßnahmen werden geprüft, teilte der NÖ Jagdverband mit. Indes wurde eine weitere mögliche Sichtung aus dem Bezirk Zwettl bekannt.

Urteil im Mordversuchsprozess ausgesetzt

Ried im Innkreis - Im Mordversuchsprozess am Landesgericht Ried gegen eine 32-Jährige, die im August 2022 ihren Mann mit Antidepressiva sediert und ihn dann am Hals geschnitten haben soll, haben die Berufsrichter den Urteilsspruch ausgesetzt. Nur zwei der acht Geschworenen haben für Mordversuch gestimmt. Sieben votierten für schwere Körperverletzung, ein Geschworener dagegen. Die Richter meinten, die Geschworenen hätten sich im Wahrspruch "geirrt", nun geht der Fall an den Obersten Gerichtshof.

Selenskyj: Während des Krieges kommen wir nicht in die NATO

Den Haag - Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist ein NATO-Beitritt seines Landes während des Krieges mit Russland unrealistisch. "Aber während des Krieges wollen wir eine sehr klare Botschaft, dass wir nach dem Krieg in der NATO sein werden", betonte der 45-Jährige auf einer Pressekonferenz in Den Haag am Donnerstag. Dabei habe Kiew im Hinblick auf den Gipfel der Militärallianz in Vilnius im Juli "positive Botschaften" von einigen Ländern erhalten.

Puls4-Gruppe ruft Streamingplattform "Joyn" ins Leben

Wien - Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe ruft eine Streamingplattform namens "Joyn" ins Leben. Sie baut auf der App "Zappn" auf und erweitert diese, um den heimischen Medienstandort im Wettbewerb mit Digitalriesen zu stärken, sagte P7S1P4-Geschäftsführer Markus Breitenecker bei einem Pressetermin. Joyn ist kostenlos und werbefinanziert. Die Plattform umfasst über 50 Livesender - darunter auch der ORF - zahlreiche Radiosender, ca. 15 Mediatheken, Filme und Streaming-Only-Produktionen.

Trauer, Schock und Wut in Serbien nach Amoklauf

Belgrad - Einen Tag nach einem Amoklauf in einer Volksschule in der Hauptstadt Belgrad steht Serbien unter Schock. Ein 13-Jähriger hatte am Mittwoch acht Mitschülerinnen und Mitschüler sowie einen Wachmann getötet, während sechs Kinder und eine Lehrerin mit Verletzungen davon gekommen sind. Von den sieben Verletzten befanden sich am Donnerstag zwei - ein Mädchen und ein Bub - nach Angaben der Ärzte weiterhin in kritischem Zustand.

Erfolg für Ed Sheeran bei Copyright-Prozess in New York

New York - Der britische Sänger Ed Sheeran (32) hat in einem Prozess wegen angeblicher Copyright-Verletzungen in New York Recht bekommen. Sheeran habe seinen Song "Thinking Out Loud" nicht von dem Lied "Let's Get It On" abgeschrieben, befand eine Jury am Donnerstag in New York US-Medienberichten zufolge nach mehrstündigen Beratungen einstimmig.

