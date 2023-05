Acht Tote nach Schüssen in Serbien, Täter umkreist

Belgrad - Ein Mann hat in Serbien mit einer Schnellfeuerwaffe auf eine Gruppe von Menschen geschossen und acht von ihnen getötet. 13 weitere Personen wurden bei dem Vorfall am Donnerstagabend im Dorf Dubona, 50 Kilometer südöstlich von Belgrad, verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tanjug unter Berufung auf die Polizei berichtete. Der mutmaßliche Schütze floh anschließend vom Tatort. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein und machte seinen Aufenthaltsort ausfindig.

Tausende Tote wegen Spitalskeimen in Österreich verhinderbar

Wien - Jährlich sterben in Österreich 4.500 bis 5.000 Patienten an bakteriellen Infektionen durch Krankenhauskeime. Diese Todesfälle könnten durch korrekte Händedesinfektion im Spital mit großer Wahrscheinlichkeit verhindert werden, betonte die Semmelweis Gesellschaft anlässlich des Welttags der Händehygiene am (heutigen) Freitag. Die zunehmende Verbreitung von antibiotikaresistenten Bakterien habe zur Folge, dass sich viele dieser Infektionen nicht mehr angemessen behandeln lassen.

Startschuss für ÖH-Wahlen

Wien - In der nächsten Woche findet die voraussichtlich einzige bundesweite Wahl des heurigen Jahres statt. 346.446 Studentinnen und Studenten an 76 Hochschulen sind von Dienstag bis Donnerstag dazu aufgerufen, ihre Vertreter in der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu wählen. Streng genommen beginnen die ÖH-Wahlen zum Teil schon am heutigen Freitag: An manchen Hochschulen gibt es vorgezogene Wahltage.

Offizielles Österreich gedachte der KZ-Opfer in Gusen

Mauthausen/Langenstein/St. Georgen/Gusen - Am ehemaligen Appellplatz des KZ Gusen in der Mühlviertler Gemeinde Langenstein hat das offizielle Österreich Donnerstagabend der Opfer der Konzentrationslager und der Befreiung der Lager Mauthausen und Gusen durch die US-Armee am 5. Mai 1945 gedacht. Inhaltlich stand die Feier im Zeichen des aktuell laufenden Beteiligungsprozesses zur Erweiterung der KZ-Gedenkstätte Gusen, nachdem Österreich im Vorjahr Flächen des ehemaligen Lagers gekauft hat.

Urteil im Mordversuchsprozess ausgesetzt

Ried im Innkreis - Im Mordversuchsprozess am Landesgericht Ried gegen eine 32-Jährige, die im August 2022 ihren Mann mit Antidepressiva sediert und ihn dann am Hals geschnitten haben soll, haben die Berufsrichter den Urteilsspruch ausgesetzt. Nur zwei der acht Geschworenen haben für Mordversuch gestimmt. Sieben votierten für schwere Körperverletzung, ein Geschworener dagegen. Die Richter meinten, die Geschworenen hätten sich im Wahrspruch "geirrt", nun geht der Fall an den Obersten Gerichtshof.

Vier "Proud Boys" nach Kapitol-Attacke verurteilt

Washington - Wegen des Sturms auf das US-Kapitol im Jänner 2021 sind vier Mitglieder der rechtsradikalen Miliz Proud Boys der "aufrührerischen Verschwörung" schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen eines Bundesgerichts in der Hauptstadt Washington verurteilten am Donnerstag unter anderem den früheren Proud-Boys-Anführer Henry "Enrique" Tarrio wegen dieses besonders schwerwiegenden Anklagepunktes, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

