Prigoschin kündigt Abzug seiner Söldner aus Bachmut an

Bachmut - Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat einen Rückzug seiner Truppen aus der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine angekündigt. Grund sei ein Mangel an Munition, an dem das Verteidigungsministerium in Moskau Schuld sei, teilte Prigoschin am Freitag mit. Seine Söldner-Truppe werde sich deswegen am 10. Mai in Nachschublager zurückziehen und ihre Stellungen an die russischen Armee übergeben.

Ein Toter und Hunderte Verletzte bei Meisterfeiern in Neapel

Neapel - Bei den Feiern zum Gewinn der italienischen Fußball-Meisterschaft in Neapel ist ein Mann erschossen worden. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA in der Nacht auf Freitag unter Verweis auf die Polizei. Der 26-Jährige sei mit Schusswunden in einem Krankenhaus in Neapel gestorben. Insgesamt seien mehr als 200 Neapolitaner in die Notaufnahmen gekommen, berichtete die "Gazzetta dello Sport" am Morgen, rund 100 davon mit mittelschweren und schweren Verletzungen.

Startschuss für ÖH-Wahlen

Wien - In der nächsten Woche findet die voraussichtlich einzige bundesweite Wahl des heurigen Jahres statt. 346.446 Studentinnen und Studenten an 76 Hochschulen sind von Dienstag bis Donnerstag dazu aufgerufen, ihre Vertreter in der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu wählen. Streng genommen beginnen die ÖH-Wahlen zum Teil schon am heutigen Freitag: An manchen Hochschulen gibt es vorgezogene Wahltage.

Tausende Tote wegen Spitalskeimen in Österreich verhinderbar

Wien - Jährlich sterben in Österreich 4.500 bis 5.000 Patienten an bakteriellen Infektionen durch Krankenhauskeime. Diese Todesfälle könnten durch korrekte Händedesinfektion im Spital mit großer Wahrscheinlichkeit verhindert werden, betonte die Semmelweis Gesellschaft anlässlich des Welttags der Händehygiene am (heutigen) Freitag. Die zunehmende Verbreitung von antibiotikaresistenten Bakterien habe zur Folge, dass sich viele dieser Infektionen nicht mehr angemessen behandeln lassen.

Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Region in Zentraljapan

Tokio - Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat am Freitag Zentraljapan erschüttert. Das Beben in der Region Ishikawa ereignete sich um 14.42 Uhr (Ortszeit, 07.42 MESZ) in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie die japanische Meteorologiebehörde am Freitag mitteilte. Eine Tsunamiwarnung wurde nicht herausgegeben. Erdbeben sind in Japan keine Seltenheit. Das Land liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinander stoßen. In Japan gelten strenge Bauvorschriften.

Autolenkerin stirbt bei Kollision mit Zug südlich von Graz

Seiersberg-Pirka - Eine 48-jährige Pkw-Lenkerin ist Donnerstagabend in Seiersberg-Pirka südlich von Graz bei der Kollision mit einer S-Bahn-Garnitur ums Leben gekommen. Der Zugführer hatte den Wagen der Frau am Bahnübergang der Premstätter Straße noch gesehen und eine Notbremsung eingeleitet, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Das Auto wurde rund 150 Meter mitgeschleift. Die Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Freitag mit.

"Letzte Generation" blockierte Wiener Westeinfahrt

Wien - Die "Letzte Generation" hat ihre Klimaproteste Freitagfrüh mit einer Blockade der Wiener Westeinfahrt fortgesetzt. Aktivisten klebten sich in der Wientalstraße und in der Rechten Wienzeile auf Höhe der Secession auf der Fahrbahn fest. Unter anderem forderten sie die Regierung auf, ein neues Klimaschutzgesetz zu beschließen. Außerdem forderten sie einmal mehr ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen sowie Tempo 100 auf der Autobahn. Laut ÖAMTC entstanden wie üblich Staus.

