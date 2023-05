Prigoschin kündigt Abzug seiner Söldner aus Bachmut an

Bachmut - Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat einen Rückzug seiner Truppen aus der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine angekündigt. Grund sei ein Mangel an Munition, an dem das Verteidigungsministerium in Moskau Schuld sei, teilte Prigoschin am Freitag mit. Seine Söldner-Truppe werde sich deswegen am 10. Mai in Nachschublager zurückziehen und ihre Stellungen an die russischen Armee übergeben.

Tote nach Schüssen in Serbien - Verdächtiger festgenommen

Belgrad - Nach einem erneuten Schusswaffenangriff in Serbien, der zweiten Attacke seit Mittwoch mit vielen Toten, ist ein 21-Jähriger festgenommen worden, bestätigte das Innenministerium. Zuvor hatte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Mann gefahndet, der in drei Dörfern bei Mladenovac, etwa 50 Kilometer südöstlich von Belgrad, acht Menschen getötet haben soll. Laut Polizei wurden bei den Taten in den Dörfern Dubona, Malo Orasje und Sepsin zudem 14 Menschen verletzt.

ÖGB und AK pochen auf mehr Mittel für Pflege

Wien - Arbeiterkammer (AK) und ÖGB pochen auf zusätzliche Mittel für die Pflege. Bis 2030 würden mindestens 75.000 Pflegekräfte fehlen, so AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian bei einer Pressekonferenz am Freitag. Daher müssten die Arbeitsplätze in diesem Bereich attraktiver gestaltet werden. Enttäuscht zeigte man sich von der vor einem Jahr präsentierten Pflegereform: Vieles sei gar nicht oder "schlampert" umgesetzt worden, so Katzian.

Länder formulieren Finanzausgleich-Forderungen an den Bund

Stadtschlaining/Wien - Die Finanzreferenten der Länder tauschen sich heute, Freitag, bei einer Konferenz auf der Burg Schlaining im Südburgenland über die Verhandlungen zum Finanzausgleich mit dem Bund aus. Wenig überraschend geht es um die Forderung nach mehr finanziellen Mitteln zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), derzeit Vorsitzender in der Landeshauptleutekonferenz, erklärt hat. Im Zentrum stehen Gesundheit, Pflege, Bildung und Klima.

Ein Toter und Hunderte Verletzte bei Meisterfeiern in Neapel

Neapel - Bei den Feiern zum Gewinn der italienischen Fußball-Meisterschaft in Neapel ist ein Mann erschossen worden. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA in der Nacht auf Freitag unter Verweis auf die Polizei. Der 26-Jährige sei mit Schusswunden in einem Krankenhaus in Neapel gestorben. Insgesamt seien mehr als 200 Neapolitaner in die Notaufnahmen gekommen, berichtete die "Gazzetta dello Sport" am Morgen, rund 100 davon mit mittelschweren und schweren Verletzungen.

SPÖ-Dreikampf zeigt sich bei der Medien-Sichtbarkeit

Wien - Der rote Dreikampf um die Parteispitze hat der SPÖ zumindest Öffentlichkeit gebracht. Das aktuelle APA-Comm Politik-Ranking, das laufend die Berichterstattung von 15 österreichischen Tageszeitungen analysiert, weist für April den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als neuen Spitzenreiter der medial sichtbarsten Politiker des Landes aus. Direkt dahinter rangiert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, dicht gefolgt vom Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler.

Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Region in Zentraljapan

Tokio - Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat am Freitag Zentraljapan erschüttert. Das Beben in der Region Ishikawa ereignete sich um 14.42 Uhr (Ortszeit, 07.42 MESZ) in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie die japanische Meteorologiebehörde am Freitag mitteilte. Eine Tsunamiwarnung wurde nicht herausgegeben. Erdbeben sind in Japan keine Seltenheit. Das Land liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinander stoßen. In Japan gelten strenge Bauvorschriften.

Autolenkerin stirbt bei Kollision mit Zug südlich von Graz

Seiersberg-Pirka - Eine 48-jährige Pkw-Lenkerin ist Donnerstagabend in Seiersberg-Pirka südlich von Graz bei der Kollision mit einer S-Bahn-Garnitur ums Leben gekommen. Der Zugführer hatte den Wagen der Frau am Bahnübergang der Premstätter Straße noch gesehen und eine Notbremsung eingeleitet, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Das Auto wurde rund 150 Meter mitgeschleift. Die Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red