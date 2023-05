Länder formulieren Finanzausgleich-Forderungen an den Bund

Stadtschlaining/Wien - Die Bundesländer fordern vom Bund mehr Tempo bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich und damit verbunden Reformen in den Bereichen Gesundheit und Pflege. Unter Dach und Fach sollte dieser bis Jahresende sein, eine einfache Verlängerung wie beim letzten Mal darf es nicht geben, so die Landeshauptmänner Hans Peter Doskozil (SPÖ, Burgenland) und Markus Wallner (ÖVP, Vorarlberg) und LH-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ, Kärnten) nach dem Treffen der Finanzreferenten.

SPÖ will Teuerungsgipfel gegen "hausgemachte" Inflation

Wien - Um die hohe Inflation zu bekämpfen fordert die SPÖ einen Teuerungsgipfel. Sollte die Regierung dem nicht nachkommen, will Parteichefin Pamela Rendi-Wagner parlamentarische Instrumente einsetzen: "Von dringlichen Anfragen an die Bundesregierung über eine Sondersitzung bis hin zu einem Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung", kündigte sie bei einer Pressekonferenz an. Beim Kampf gegen die Teuerung sei ein Versagen der Regierung "nicht mehr vom Tisch zu wischen".

Mordverdacht in Steiermark - Frau tot in Wohnung gefunden

St. Ruprecht/Raab - Eine Frau ist Donnerstagmittag tot in ihrer Wohnung im obersteirischen Bezirk Murtal gefunden worden. Sie dürfte ersten Ermittlungen der Polizei zufolge erstickt worden sein. Unter Verdacht steht ihr ehemaliger Lebensgefährte. Dieser hatte sich offenbar nach der Tat versucht das Leben zu nehmen und verursachte einen Autounfall. Er liegt nun schwer verletzt im künstlichen Tiefschlaf im LKH Graz und konnte noch nicht befragt werden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Serbiens Präsident kündigt Entwaffnungskampagne an

Belgrad - Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat am Freitag den Schusswaffenangriff bei Mladenovac, 50 Kilometer südöstlich von Belgrad, bei dem in der Nacht auf Freitag nach Polizeiangaben acht Menschen getötet und 14 verletzt wurden, als "Terrorakt" bezeichnet. "Dies ist ein Angriff auf das ganze Land", sagte er bei einer Pressekonferenz. Er kündigte eine großangelegte Entwaffnungskampagne für Serbien an, mit viel strengeren Kontrollen von Waffen in Privatbesitz.

Sobotka warnt bei Gedenkfeier vor Pandemie der Manipulation

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Freitag bei der parlamentarischen Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus vor einer "neuen Pandemie der Desinformation und Manipulation" gewarnt. Bisher gebe es gegen diese keine Immunisierung. Dagegen wirken müsse man über Bildung und Regulierung künstlicher Intelligenz bzw. von Social Media-Plattformen. Harte Angriffe gegen die FPÖ gab es bei der Veranstaltung von Publizist Michel Friedman.

16 Razzien und eine Festnahme wegen illegalen Glücksspiels

Wien - Den heimischen Behörden ist am Mittwoch ein Schlag gegen illegales Glücksspiel in Österreich gelungen, hundert Beamte waren im Einsatz. 16 Hausdurchsuchungen in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich wurden durchgeführt, ein bereits seit langem verdächtiger Mann in der Bundeshauptstadt festgenommen, er sitzt bereits in U-Haft. Die Ermittler stellten mehrere Schusswaffen, Munition sowie 50.000 Euro Bargeld und Goldmünzen sicher, berichtete das Bundeskriminalamt am Freitag.

ÖGB und AK pochen auf mehr Mittel für Pflege

Wien - Arbeiterkammer (AK) und ÖGB pochen auf zusätzliche Mittel für die Pflege. Bis 2030 würden mindestens 75.000 Pflegekräfte fehlen, so AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian bei einer Pressekonferenz am Freitag. Daher müssten die Arbeitsplätze in diesem Bereich attraktiver gestaltet werden. Enttäuscht zeigte man sich von der vor einem Jahr präsentierten Pflegereform: Vieles sei gar nicht oder "schlampert" umgesetzt worden, so Katzian.

AK: Große Versäumnisse in der Gastro bei Mitarbeiter-Bindung

Wien - Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) rechnet vor: Im Durchschnitt aller Branchen wollen derzeit 24 Prozent der Beschäftigten ihren Job wechseln. Ausreißer nach oben ist, wie schon in den vergangenen Jahren, die Gastronomie- und Tourismusbranche - "also jene, in der am lautesten über den Bedarf an Fachkräften gejammert wird", so die Arbeitnehmervertreter. In kaum einer anderen Branche seien die Arbeitsbedingungen so schlecht wie im Bewirtungs- und Beherbergungssektor.

