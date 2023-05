WHO hob Corona-Gesundheitsnotstand auf

Genf - Mehr als drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie stuft die Weltgesundheitsorganisation WHO Covid-19 nicht mehr als weltweiten Gesundheitsnotstand ein. Er habe die Empfehlung des WHO-Notfallausschusses angenommen, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag. "Das bedeutet jedoch nicht, dass Covid-19 als globale Gesundheitsbedrohung vorbei ist." Durch die Pandemie sind nach neuen Angaben der WHO weltweit mindestens 20 Millionen Menschen gestorben.

Wieder acht Tote nach Schüssen in Serbien

Belgrad - Zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden hat eine Gewalttat mit vielen Toten Serbien erschüttert. Ein Mann tötete am Donnerstagabend mit einem Schnellfeuergewehr in einem Dorf bei Belgrad acht Menschen, wie das Innenministerium mitteilte. 14 weitere erlitten Verletzungen. Den mutmaßlichen Täter nahm die Polizei Freitagfrüh in der 100 Kilometer entfernten Stadt Kragujevac fest.

Russland lässt Gebiete nahe Südfront evakuieren

Bachmut - Die russischen Besatzer haben die Evakuierung von Gebieten nahe der Front in der südukrainischen Region Saporischschja angekündigt. Betroffen seien 18 Siedlungen, teilte der von Russland eingesetzte "Gouverneur" Saporischschjas, Jewgeni Balitsky, am Freitag nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit. Als Begründung nannte er den verstärkten Beschuss des Gebietes durch die ukrainische Seite. Russland hält vier Fünftel der Region besetzt.

SPÖ will Teuerungsgipfel gegen "hausgemachte" Inflation

Wien - Um die hohe Inflation zu bekämpfen fordert die SPÖ einen Teuerungsgipfel. Sollte die Regierung dem nicht nachkommen, will Parteichefin Pamela Rendi-Wagner parlamentarische Instrumente einsetzen: "Von dringlichen Anfragen an die Bundesregierung über eine Sondersitzung bis hin zu einem Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung", kündigte sie bei einer Pressekonferenz an. Beim Kampf gegen die Teuerung sei ein Versagen der Regierung "nicht mehr vom Tisch zu wischen".

Länder formulieren Finanzausgleich-Forderungen an den Bund

Stadtschlaining/Wien - Die Bundesländer fordern vom Bund mehr Tempo bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich und damit verbunden Reformen in den Bereichen Gesundheit und Pflege. Unter Dach und Fach sollte dieser bis Jahresende sein, eine einfache Verlängerung wie beim letzten Mal darf es nicht geben, so die Landeshauptmänner Hans Peter Doskozil (SPÖ, Burgenland) und Markus Wallner (ÖVP, Vorarlberg) und LH-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ, Kärnten) nach dem Treffen der Finanzreferenten.

ÖBB-Mitarbeiter wegen Bestechlichkeit in Wien vor Gericht

Wien - Bestechung bzw. Bestechlichkeit ist am Freitag am Wiener Landesgericht einem langjährigen Außendienstmitarbeiter eines Großhandelsunternehmens und zwei bei einem ÖBB-Tochterunternehmen Beschäftigten vorgeworfen worden. Letztere sollen sich jahrelang vom 54-jährigen Erstangeklagten "schmieren " haben lassen, indem sie bei dem Hersteller von Werkstatt-, Montage- und Befestigungsartikeln Bestellungen tätigten, die die ÖBB-Tochter großteils gar nicht benötigte.

Stefan Koch wird neuer JKU-Rektor

Linz - Stefan Koch wird neuer Rektor der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU). Er übernimmt mit Oktober von Meinhard Lukas, der die Uni seit 2015 leitete. Die Wahl des Wirtschaftsinformatikers war keine Überraschung: Er war der einzige Kandidat, den der Unisenat dem Universitätsrat vorgeschlagen hat. Im Umgang mit dem in Gründung befindlichen Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) setzt der künftige Rektor auf Kooperation, "Kannibalisierung" gelte es zu verhindern.

Zwei Millionen Mehrkosten für Polizei durch Klima-Demos

Wien - Die diversen Klima-Protestaktionen haben bei der Wiener Polizei heuer für bisher zwei Millionen Euro an Mehrkosten gesorgt, 550.000 Euro davon wurden alleine durch die "Letzte Generation" verursacht, wie der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl am Freitagnachmittag bei einem Hintergrundgespräch sagte. Im Umgang mit den Klebe-Aktionen will die Polizei ihre bisherige Strategie fortsetzen.

red