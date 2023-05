Wieder acht Tote nach Schüssen in Serbien

Belgrad - Zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden hat eine Gewalttat mit vielen Toten Serbien erschüttert. Ein Mann tötete am Donnerstagabend mit einem Schnellfeuergewehr in einem Dorf bei Belgrad acht Menschen, wie das Innenministerium mitteilte. 14 weitere erlitten Verletzungen. Den mutmaßlichen Täter nahm die Polizei Freitagfrüh in der 100 Kilometer entfernten Stadt Kragujevac fest.

Russland lässt Gebiete nahe Südfront evakuieren

Bachmut - Die russischen Besatzer haben die Evakuierung von Gebieten nahe der Front in der südukrainischen Region Saporischschja angekündigt. Betroffen seien 18 Siedlungen, teilte der von Russland eingesetzte "Gouverneur" Saporischschjas, Jewgeni Balitsky, am Freitag nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit. Als Begründung nannte er den verstärkten Beschuss des Gebietes durch die ukrainische Seite. Russland hält vier Fünftel der Region besetzt.

WHO hob Corona-Gesundheitsnotstand auf

Genf - Mehr als drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie stuft die Weltgesundheitsorganisation WHO Covid-19 nicht mehr als weltweiten Gesundheitsnotstand ein. Er habe die Empfehlung des WHO-Notfallausschusses angenommen, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag. "Das bedeutet jedoch nicht, dass Covid-19 als globale Gesundheitsbedrohung vorbei ist." Durch die Pandemie sind nach neuen Angaben der WHO weltweit mindestens 20 Millionen Menschen gestorben.

SPÖ will Teuerungsgipfel gegen "hausgemachte" Inflation

Wien - Um die hohe Inflation zu bekämpfen fordert die SPÖ einen Teuerungsgipfel. Sollte die Regierung dem nicht nachkommen, will Parteichefin Pamela Rendi-Wagner parlamentarische Instrumente einsetzen: "Von dringlichen Anfragen an die Bundesregierung über eine Sondersitzung bis hin zu einem Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung", kündigte sie bei einer Pressekonferenz an. Beim Kampf gegen die Teuerung sei ein Versagen der Regierung "nicht mehr vom Tisch zu wischen".

Herbe Niederlage für Tories - Britischer Premier unter Druck

London - Die Konservative Partei von Premierminister Rishi Sunak ist bei Kommunalwahlen in England auf eine historische Niederlage zugesteuert. Bis zum Freitagnachmittag verloren die Tories bereits rund 250 Sitze in Gemeinderäten, die Oppositionspartei Labour war auf dem Weg zur stärksten Kraft im Land. Manche zogen Vergleiche zu den Kommunalwahlen von 1996, die dem überwältigenden Sieg von Labour unter Ex-Premier Tony Blair bei der Parlamentswahl ein Jahr später vorausgingen.

Petritsch und weitere SPÖ-Topdiplomaten setzen auf Babler

Wien - Eine Gruppe von Ex-Topdiplomaten um den ehemaligen Bosnien-Beauftragten Wolfgang Petritsch setzt bei der SPÖ-Vorsitzwahl auf Andreas Babler. "Die SPÖ muss sich außenpolitisch neu aufstellen", sagte Petritsch am Donnerstag im APA-Gespräch. Man habe ein außen- und europapolitisches Positionspapier formuliert und sei der Meinung, dass der Traiskirchner Bürgermeister es "am ehesten umsetzen" könne. Gefordert wird mehr EU-Engagement und eine aktive Neutralitätspolitik.

Deutsch-Matura widmete sich heuer Emojis und Oma-Bild

Wien - Mit den Klausuren im Fach Deutsch hat am Freitag für knapp 42.000 Schülerinnen und Schüler die erste Woche der heurigen Zentralmatura geendet. Heuer mussten sich die Prüfungskandidaten unter anderem mit der Interpretation eines Textes des Autors Sasa Stanisic, der Verwendung von Emojis sowie einem Essay über Klischees im Bild der Großmutter in einer patriarchalen Gesellschaft auseinandersetzen. Laut Bildungsministerium ist die Prüfung ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen.

Ein Toter bei starkem Beben an japanischer Westküste

Tokio - Bei einem starken Beben an der Westküste Japans ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zwölf Menschen hätten leichte Verletzungen erlitten, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf die Behörden. Einige Gebäude in der am stärksten betroffenen Präfektur Ishikawa seien eingestürzt. Auch sei es zu Verkehrsstörungen gekommen.

Wiener Börse am Nachmittag weiterhin sehr fest

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag deutlich fester geschlossen. Der Leitindex ATX kletterte 1,88 Prozent auf 3.216,88 Punkte. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht fiel besser aus als erwartet. In Wien legten Raiffeisen Bank International Zahlen zum ersten Quartal vor, die Titel stiegen in Reaktion 3,2 Prozent. Auch BAWAG (plus 3,9 Prozent) und Erste Group (plus 1,9 Prozent) konnten zulegen. Ölaktien verbuchten ebenfalls Kursgewinne. OMV stiegen 3 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red