Charles III. und Camilla werden in London gekrönt

London - Rund acht Monate nach seinem Amtsantritt werden König Charles III. und seine Ehefrau Königin Camilla gekrönt. In London ist alles für die Zeremonie bereit, es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 und die erste eines Königs seit 86 Jahren. Über 2.300 Gäste werden den Gottesdienst in der Westminster Abbey verfolgen. Erwartet werden Vertreter aus 203 Ländern, davon etwa 100 Staatschefs. Für Österreich nimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen teil.

Russland lässt Gebiete nahe Südfront evakuieren

Bachmut - Die russischen Besatzer haben die Evakuierung von Gebieten nahe der Front in der südukrainischen Region Saporischschja angekündigt. Betroffen seien 18 Siedlungen, teilte der von Russland eingesetzte "Gouverneur" Saporischschjas, Jewgeni Balitsky, am Freitag nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit. Als Begründung nannte er den verstärkten Beschuss des Gebietes durch die ukrainische Seite. Russland hält vier Fünftel der Region besetzt.

Neue Vorschläge für EU-Sanktionen gegen Russland

Brüssel - Im Kampf gegen die Umgehung von Sanktionen gegen Russland sollen künftig auch EU-Exporte in Drittstaaten beschränkt werden können. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus EU-Kreisen erfuhr, sieht dies ein Vorschlag der Europäischen Kommission für ein elftes Paket mit Strafmaßnahmen wegen des Kriegs gegen die Ukraine vor. Er wurde am Freitag an die Mitgliedstaaten übermittelt.

Konfliktparteien verhandeln über Waffenruhe im Sudan

Khartum/Wien - Drei Wochen nach Ausbruch der Kämpfe im Sudan verhandeln die Konfliktparteien an diesem Samstag in Saudi-Arabien über eine Waffenruhe. In einer gemeinsamen Erklärung begrüßten die USA und Saudi-Arabien die Aufnahme der ersten Gespräche zwischen Vertretern beider Seiten. Auch der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Jake Sullivan, wird am Wochenende in Saudi-Arabien erwartet.

Rendi-Wagner will Doskozil wieder in Bundesgremien holen

Wien - Sollte die aktuelle SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sich im Dreikampf um die Parteispitze durchsetzen, will sie ihrem Konkurrenten, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, jedenfalls vorschlagen, in die Entscheidungsgremien der Bundespartei zurückzukehren. "Er soll mit uns gemeinsam dort die inhaltlichen Fragen diskutieren, debattieren, damit wir dann auch - wie er heute verspricht - gemeinsam diese nach Außen vertreten können", so Rendi-Wagner am Freitag in ORF III.

Historische Tory-Niederlage bringt Premier unter Druck

London - Die Konservative Partei von Premierminister Rishi Sunak ist bei Kommunalwahlen in England auf eine historische Niederlage zugesteuert. Bis zum Freitagabend verloren die Tories bereits mehr als 1000 Sitze in Gemeinderäten. Damit stand fest, dass die Oppositionspartei Labour erstmals seit 2002 die stärkste Kraft auf Lokalebene im Land ist. Sie legte um rund 500 Sitze zu. Die Briten hätten Sunak eine Absage erteilt, sagte ein Labour-Sprecher.

