Krönung von Charles begonnen

London - Mit dem Einmarsch des Königspaares in die Westminster Abbey hat der feierliche Gottesdienst zur Krönung von König Charles III. und Königin Camilla begonnen. Angeführt wurde der Festzug von Vertretern verschiedener nicht-christlicher Glaubensgemeinschaften, um die Vielfalt der Religionen in Großbritannien zum Ausdruck zu bringen. Danach folgten Vertreter christlicher Konfessionen und Fahnenträger, die alle 15 Länder repräsentieren, deren Staatsoberhaupt König Charles ist.

Philippinische Kriminelle hielten über 1.000 Menschen fest

Manila - Philippinische Behörden haben eigenen Angaben zufolge mehr als 1.000 Menschen aus verschiedenen asiatischen Ländern befreit, die von Kriminellen gefangen gehalten wurden. Bei einer Razzia in Mabalacat, etwa 90 Kilometer nördlich von Manila, seien 1090 Menschen befreit worden, die zu Online-Betrügereien gezwungen worden waren, erklärte eine Polizeisprecherin am Samstag. Demnach sollten sie ahnungslose Menschen in den USA, Kanada und Europa hereinlegen.

Ehepaar bei Brand in Oberösterreich möglicherweise gestorben

Seewalchen am Attersee - Ein 64-jähriger bettlägeriger Mann und seine 61-jährige Ehefrau gelten seit einem Brand in ihrem Wohnhaus in der Nacht auf Samstag in Seewalchen am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) als vermisst. Laut Auskunft der Polizei gegenüber der APA gehe man davon aus, dass das Paar bei dem Feuer ums Leben kam. Das Gebäude stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte kurz nach 18.00 Uhr in Vollbrand. Aufgrund des vielen Unrats in dem Haus konnte bis Samstagfrüh kein "Brand Aus" gegeben werden.

US-Präsident Biden verteidigt sein Alter

Washington - US-Präsident Joe Biden hat Zweifel zurückgewiesen, er sei aufgrund seines Alters nicht für eine weitere Amtszeit geeignet. "Ich habe verdammt viel Weisheit erlangt. Ich weiß mehr als die große Mehrheit der Menschen", sagte der 80-Jährige in einem Interview des Fernsehsenders MSNBC, das am Freitagabend (Ortszeit) ausgestrahlt wurde. Biden war 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen.

14-Jähriger stach bei Streit an Wiener Haltestelle zu

Wien - Ein 14-Jähriger soll am Freitag mit einem 18-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Rosentalgasse in Wien-Penzing in Streit geraten sein und den Älteren dabei mit einem Messer am rechten Oberschenkel verletzt haben. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Samstag mitteilte, wurde der Verdächtige gegen 14.00 Uhr im Zuge einer Sofortfahndung vorläufig festgenommen.

Schwedisch-iranischer Dissident im Iran hingerichtet

Teheran - Im Iran ist ein zum Tode verurteilter schwedisch-iranischer Dissident hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen Habib Chaab, "den Anführer der Terrorgruppe Harakat al-Nidal", sei Samstagfrüh vollstreckt worden, hieß es auf der Justiz-Website Misan. Chaab war seit Oktober 2020 im Iran inhaftiert, nachdem er während einer Türkei-Reise verschwunden und einen Monat später in Teheran vor Gericht gestellt worden war.

Bisher höchste Strafe wegen Kapitol-Erstürmung

Washington - Im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol vor gut zwei Jahren hat ein US-Bundesgericht einen Mann zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Die am Freitag in Washington verhängte Strafe ist die bisher höchste, die wegen einer Beteiligung an den Vorgängen vom 6. Jänner 2021 verhängt worden ist. Der 49-Jährige aus Pennsylvania hatte damals Polizisten als Anführer einer Menschenmenge mit einem Stuhl und mit Pfefferspray angegriffen, das er den Sicherheitskräften entwendet hatte.

Salzburg: Schwer Verletzte bei Unfall mit Betonmischfahrzeug

Hallwang - Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Betonmischfahrzeug hat sich am Freitagnachmittag in Hallwang in Salzburg ereignet. Eine 74-jährige Frau aus Werfen geriet laut Polizei auf der B1-Wiener Bundesstraße mit ihrem Pkw über die Sperrlinie und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Betonmischfahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Pkw schwer beschädigt. Die 74-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red