Charles III. zum britischen König gekrönt

London - Rund acht Monate nach seiner Thronbesteigung ist Charles III. zum britischen König gekrönt worden. Seine Frau Camilla wurde zur Königin gekrönt. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, setzte beiden bei einer Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone und die Krone von Queen Mary auf. Im Rahmen der Zeremonie wurde der Charles (74) mit heiligem Öl gesalbt, außerdem kleidete sein ältester Sohn, Thronfolger Prinz William, seinen Vater in die royale Robe.

Brunner will französisches Modell bei Lebensmitteln prüfen

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat am Samstag vorgeschlagen, im Kampf gegen die hohen Lebensmittelpreise das französische Modell zu prüfen. Dort hätten sich Lebensmittelhändler und Regierung darauf geeinigt, bei bestimmten Lebensmitteln für ein Quartal die Preise nicht anzuheben. "Das finde ich interessant und das könnte man beispielsweise beim Lebensmittelgipfel am Montag auch entsprechend einbringen und besprechen", so Brunner in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast".

Frau bei Brand in Oberösterreich gestorben

Seewalchen am Attersee - Ein 64-jähriger bettlägeriger Mann und seine 61-jährige Ehefrau galten seit einem Brand in ihrem Wohnhaus in der Nacht auf Samstag in Seewalchen am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) als vermisst. Gegen 14.00 Uhr wurde schließlich die Leiche der Frau in den Räumlichkeiten gefunden. Sie dürfte an den Rauchgasen erstickt sein, wie Christian Mayerhofer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Seewalchen auf Anfrage der APA bekannt gab. Die Suche nach dem Ehemann war noch im Gange.

Erneut Kämpfe im Sudan - trotz Gesprächen zwischen Militärs

Khartum - Am Samstag ist es im Sudan erneut zu Gefechten zwischen der Armee und den rivalisierenden Rapid Support Forces (RSF) gekommen - trotz der in Saudi Arabien geplanten ersten Gespräche zwischen Vertretern der beiden Konfliktparteien. Übereinstimmenden Medien- und Augenzeugenberichten zufolge sollen heftige Explosionen im Zentrum der sudanesischen Hauptstadt Khartum zu hören gewesen sein. Auch in der an Khartum angrenzenden Stadt Omdurman sind demnach Schüsse gefallen.

Philippinische Kriminelle hielten über 1.000 Menschen fest

Manila - Philippinische Behörden haben eigenen Angaben zufolge mehr als 1.000 Menschen aus verschiedenen asiatischen Ländern befreit, die von Kriminellen gefangen gehalten wurden. Bei einer Razzia in Mabalacat, etwa 90 Kilometer nördlich von Manila, seien 1090 Menschen befreit worden, die zu Online-Betrügereien gezwungen worden waren, erklärte eine Polizeisprecherin am Samstag. Demnach sollten sie ahnungslose Menschen in den USA, Kanada und Europa hereinlegen.

Opfer der Schusswaffenangriffe in Serbien werden beigesetzt

Belgrad - In Serbien werden heute, Samstag, zehn der 17 Opfer der zwei tödlichen Schusswaffenangriffe beerdigt, weitere Begräbnisse folgen am Sonntag und Montag. Mit weißen Ballons und Blumen haben sich Familie, Schulfreunde und Lehrer am Vormittag auf dem Belgrader Neuen Friedhof von einer der ersten der Getöteten verabschiedet, einer Schulfreundin des 13-jährigen Amokläufers. Im Laufe des Tages sollen in Belgrad drei weitere Schüler und der Wachmann beigesetzt werden.

Schwedisch-iranischer Dissident im Iran hingerichtet

Teheran - Im Iran ist ein zum Tode verurteilter schwedisch-iranischer Dissident hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen Habib Chaab, "den Anführer der Terrorgruppe Harakat al-Nidal", sei Samstagfrüh vollstreckt worden, hieß es auf der Justiz-Website Misan. Chaab war seit Oktober 2020 im Iran inhaftiert, nachdem er während einer Türkei-Reise verschwunden und einen Monat später in Teheran vor Gericht gestellt worden war.

14-Jähriger stach bei Streit an Wiener Haltestelle zu

Wien - Ein 14-Jähriger soll am Freitag mit einem 18-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Rosentalgasse in Wien-Penzing in Streit geraten sein und den Älteren dabei mit einem Messer am rechten Oberschenkel verletzt haben. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Samstag mitteilte, wurde der Verdächtige gegen 14.00 Uhr im Zuge einer Sofortfahndung vorläufig festgenommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red