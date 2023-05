Charles III. zum britischen König gekrönt

London - Rund acht Monate nach seiner Thronbesteigung ist Charles III. zum britischen König gekrönt worden. Seine Frau Camilla wurde zur Königin gekrönt. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, setzte beiden bei einer Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone und die Krone von Queen Mary auf. Anschließend zeigte sich das frisch gekrönte Paar mit der Royalen Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts.

Wohnhausbrand in OÖ: Ehepaar tot aus Ruine geborgen

Seewalchen am Attersee - Ein 64-jähriger bettlägeriger Mann und seine 61-jährige Ehefrau sind bei einem Wohnhaus-Brand in der Nacht auf Samstag in Seewalchen am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ums Leben gekommen. Wegen des Feuers und der anschließenden Einsturzgefahr der Brandruine konnten sich die Einsatzkräfte erst Samstagmittag auf die Suche nach den Leichen machen. Gegen 14.00 Uhr wurde die Frau tot geborgen, rund eine Stunde später fand man auch den Ehemann in den Trümmern.

Brunner will französisches Modell bei Lebensmitteln prüfen

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat am Samstag vorgeschlagen, im Kampf gegen die hohen Lebensmittelpreise das französische Modell zu prüfen. Dort hätten sich Lebensmittelhändler und Regierung darauf geeinigt, bei bestimmten Lebensmitteln für ein Quartal die Preise nicht anzuheben. "Das finde ich interessant und das könnte man beispielsweise beim Lebensmittelgipfel am Montag auch entsprechend einbringen und besprechen", so Brunner in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast".

Matrei in Osttirol droht der Konkurs

Matrei in Osttirol - Die Osttiroler Gemeinde Matrei - die seit Jahren große finanzielle Probleme hat - ringt dieser Tage um die Vermeidung einer Insolvenz. Der Schuldenstand der Marktgemeinde soll sich laut Wirtschaftsprüfern auf rund 35 Mio. Euro belaufen. Um das Schlimmste zu verhindern, laufen dieser Tage die Verhandlungen der Gemeinde mit den 106 Gläubigern auf Hochtouren. Zuletzt wurde eine Ausgleichsquote von 80 Prozent angeboten, womit sich aber nicht alle einverstanden gezeigt hatten.

Wagner-Chef will Kadyrows Ablöseangebot für Bachmut annehmen

Moskau - Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, trifft eigenen Angaben zufolge konkrete Vorbereitungen für den baldigen Abzug seiner Kämpfer von der Front in der Ostukraine. Er wolle ein Ablöseangebot des Chefs der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, annehmen, teilte Prigoschins Pressedienst am Samstag auf Telegram mit.

Sturm in Niederösterreich beschädigte Häuser

Ziersdorf - Ein Sturm hat am Samstagnachmittag drei Häuser in Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) beschädigt - ob es sich dabei tatsächlich um einen Tornado gehandelt hat, wie es in Medienberichten hieß, ließ sich laut Feuerwehr Ziersdorf auf APA-Anfrage nicht sagen. Das Unwetter beschädigte Dächer an drei Häusern, in einem Fall mussten es die Einsatzkräfte mit einer Plane provisorisch abdichten.

Nach einem Monat Spital: Berlusconi zeigte sich in Video

Mailand - Über vier Wochen nach seiner Einlieferung in eine Mailänder Klinik zur Behandlung einer Lungenentzündung und einer chronischen Leukämie hat sich Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi am Samstag in einem Video gezeigt, das anlässlich eines Parteitags seiner Gruppierung Forza Italia in Mailand aufgenommen wurde. Das Video mit Berlusconis Botschaft an die Forza-Italia-Aktivisten wurde beim Parteitag mit Enthusiasmus begrüßt.

Großdemo der Gewerkschaften gegen Regierung Meloni

Rom/Bologna - Circa 30.000 Personen haben am Samstag an einer Protestkundgebung der italienischen Gewerkschaftsverbände gegen die Arbeits- und Sozialpolitik der von der Rechtspopulistin Giorgia Meloni geführten Regierung teilgenommen. Die Demonstranten trugen Transparente und Fahnen und skandierten Slogans gegen die Regierung. Angeführt wurde die Demonstration von den Gewerkschaftschefs, sowie von der Vorsitzenden der stärksten Oppositionspartei PD (Partito Democratico), Elly Schlein.

red