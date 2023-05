Charles III. zum britischen König gekrönt

London - Jahrhundertealte Traditionen treffen auf Politik- und Show-Prominenz aus der ganzen Welt: In einer historischen Zeremonie sind Charles und Camilla in London zu König und Königin gekrönt worden. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, setzte ihnen am Samstag in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone und die Krone von Queen Mary auf.

Straßenfeste und Konzert bei Krönungsfeierlichkeiten

London - Mit Straßenfesten im ganzen Land gehen die Feierlichkeiten zur Krönung von König Charles III. und Königin Camilla am Sonntag weiter. Der Palast hat die Bevölkerung zu einem "Coronation Big Lunch" aufgerufen, einem "großen Krönungsessen". Nach Angaben der britischen Regierung sind im Vereinigten Königreich und weltweit etwa 50.000 Feste geplant, Tausende Straßen sind für Nachbarschaftsfeiern und Tee-Partys gesperrt.

Brunner will französisches Modell bei Lebensmitteln prüfen

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat am Samstag vorgeschlagen, im Kampf gegen die hohen Lebensmittelpreise das französische Modell zu prüfen. Dort hätten sich Lebensmittelhändler und Regierung darauf geeinigt, bei bestimmten Lebensmitteln für ein Quartal die Preise nicht anzuheben. "Das finde ich interessant und das könnte man beispielsweise beim Lebensmittelgipfel am Montag auch entsprechend einbringen und besprechen", so Brunner in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast".

IAEA wegen Evakuierungen um AKW in Ukraine "extrem besorgt"

Wien - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) ist angesichts der angespannten Lage um das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja alarmiert. Die Situation werde immer unberechenbarer, und das Gefahrenrisiko in dem russisch besetzten AKW steige, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Samstagabend. "Ich bin extrem besorgt über die sehr realen Sicherheitsrisiken", warnte er in einem Lagebericht. "Wir müssen jetzt handeln, um einen drohenden schweren Atomunfall zu verhindern."

Internationale Befreiungsfeier in KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Mauthausen - In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen erinnern sich heute, Sonntag, wieder Delegationen aus aller Welt an die Befreiung des Konzentrationslagers durch die US-Armee und die Opfern des Nazi-Terrors. Sie werden vor dem Sarkophag am ehemaligen Appellplatz Kränze niederlegen. Im KZ Mauthausen und seinen mehr als 40 Nebenlagern wurden zwischen 1938 und 1945 knapp 200.000 Menschen aus mehr als 70 Nationen gefangengehalten, rund 90.000 überlebten nicht.

Erdogan-Konkurrent schwört Anhänger auf Machtwechsel ein

Ankara - Eine Woche vor der Präsidentenwahl in der Türkei hat Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu für einen Machtwechsel geworben. Vor Zehntausenden Anhängern und Sympathisanten sagte Kilicdaroglu am Samstag in Istanbul: "Ihr werdet eine autoritäre Regierung mit demokratischen Mitteln auswechseln." Ein Wechsel sei ein Geschenk an die Weltpolitik. Er werde die Rechtsstaatlichkeit im Land wieder herstellen, versprach der 74-Jährige.

Panne in Rom sorgt für Bahn-Chaos in Italien

Rom - Wegen eines Problem mit dem Stromnetz am römischen Bahnhof Tiburtina ist es am Samstag zu chaotischen Zuständen im italienischen Bahnverkehr gekommen. Bei etwa 100 Regional- und Hochgeschwindigkeitszügen gab es Verspätungen bis zu sechs Stunden. Einige Züge fielen ganz aus. Der Einsatz der Techniker zur Behebung der Störung dauerte insgesamt fast acht Stunden, berichteten italienische Medien.

Sturm in Niederösterreich beschädigte Häuser

Ziersdorf - Ein Sturm hat am Samstagnachmittag drei Häuser in Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) beschädigt - ob es sich dabei tatsächlich um einen Tornado gehandelt hat, wie es in Medienberichten hieß, ließ sich laut Feuerwehr Ziersdorf auf APA-Anfrage nicht sagen. Das Unwetter beschädigte Dächer an drei Häusern, in einem Fall mussten es die Einsatzkräfte mit einer Plane provisorisch abdichten.

