Amokläufer tötet acht Menschen in Texas und stirbt selbst

Dallas - Bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum im US-Staat Texas hat ein Schütze acht Menschen getötet und sieben Personen verletzt. Die Tat ereignete sich am Samstag in Allen, einem Vorort von Dallas. Ein Polizist, der zu dem Zeitpunkt zufällig vor Ort war, habe den mutmaßlichen Täter erschossen, bevor es weitere Opfer hätte geben können, teilten die örtlichen Behörden am Samstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit. Drei Verletzte seien in einem kritischen Zustand.

Internationale Befreiungsfeier in KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Mauthausen - In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen erinnern sich heute, Sonntag, wieder Delegationen aus aller Welt an die Befreiung des Konzentrationslagers durch die US-Armee und die Opfern des Nazi-Terrors. Sie werden vor dem Sarkophag am ehemaligen Appellplatz Kränze niederlegen. Im KZ Mauthausen und seinen mehr als 40 Nebenlagern wurden zwischen 1938 und 1945 knapp 200.000 Menschen aus mehr als 70 Nationen gefangengehalten, rund 90.000 überlebten nicht.

Straßenfeste und Konzert bei Krönungsfeierlichkeiten

London - Nach der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) steht am Sonntag ein weiteres royales Großereignis an: ein Konzert mit Größen aus der Musikwelt. 20.000 Menschen werden dazu erwartet. Zudem dürfen sich die Briten auf den Rest eines verlängerten Wochenendes freuen. Der Montag nach der Krönung wurde extra zum Feiertag erklärt.

IGGÖ-Präsident sucht "Akt der Versöhnung" mit Politik

Wien - Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Ümit Vural, sucht den Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern. Im APA-Interview tritt er für einen "Akt der Versöhnung" ein, etwa wegen des Islamgesetzes. Der Dialog soll außerdem nicht nur seine Glaubensgemeinschaft einbinden, sondern etwa auch die evangelische Kirche. Ob er bei der anstehenden IGGÖ-Wahl im Dezember wieder kandidiert, wird Vural Ende Juni bekanntgeben.

Erdogan-Konkurrent schwört Anhänger auf Machtwechsel ein

Ankara - Eine Woche vor der Präsidentenwahl in der Türkei hat Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu für einen Machtwechsel geworben. Vor Zehntausenden Anhängern und Sympathisanten sagte Kilicdaroglu am Samstag in Istanbul: "Ihr werdet eine autoritäre Regierung mit demokratischen Mitteln auswechseln." Ein Wechsel sei ein Geschenk an die Weltpolitik. Er werde die Rechtsstaatlichkeit im Land wieder herstellen, versprach der 74-Jährige.

Panne in Rom sorgt für Bahn-Chaos in Italien

Rom - Wegen eines Problem mit dem Stromnetz am römischen Bahnhof Tiburtina ist es am Samstag zu chaotischen Zuständen im italienischen Bahnverkehr gekommen. Bei etwa 100 Regional- und Hochgeschwindigkeitszügen gab es Verspätungen bis zu sechs Stunden. Einige Züge fielen ganz aus. Der Einsatz der Techniker zur Behebung der Störung dauerte insgesamt fast acht Stunden, berichteten italienische Medien.

