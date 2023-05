Amokläufer tötet acht Menschen in Texas und stirbt selbst

Dallas - Bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum im US-Staat Texas hat ein Schütze acht Menschen getötet und sieben Personen verletzt. Die Tat ereignete sich am Samstag in Allen, einem Vorort von Dallas. Ein Polizist, der zu dem Zeitpunkt zufällig vor Ort war, habe den mutmaßlichen Täter erschossen, bevor es weitere Opfer hätte geben können, teilten die örtlichen Behörden am Samstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit. Drei Verletzte seien in einem kritischen Zustand.

Internationale Befreiungsfeier in KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Mauthausen - In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen erinnern sich heute, Sonntag, wieder Delegationen aus aller Welt an die Befreiung des Konzentrationslagers durch die US-Armee und die Opfern des Nazi-Terrors. Sie werden vor dem Sarkophag am ehemaligen Appellplatz Kränze niederlegen. Im KZ Mauthausen und seinen mehr als 40 Nebenlagern wurden zwischen 1938 und 1945 knapp 200.000 Menschen aus mehr als 70 Nationen gefangengehalten, rund 90.000 überlebten nicht.

Mehr als 50 Tote bei Zusammenstößen in Indien

Neu-Delhi - Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen ethnischen Gruppen sind im abgelegenen Nordosten Indiens mehr als 50 Menschen getötet worden. Krankenhäuser in Imphal, der Hauptstadt des Bundesstaates Manipur, und im weiter südlich gelegenen Bezirk Churachandpur hätten insgesamt 54 Tote gemeldet, berichteten örtliche Medien am Samstag.

Straßenfeste und Konzert bei Krönungsfeierlichkeiten

London - Nach der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) steht am Sonntag ein weiteres royales Großereignis an: ein Konzert mit Größen aus der Musikwelt. 20.000 Menschen werden dazu erwartet. Zudem dürfen sich die Briten auf den Rest eines verlängerten Wochenendes freuen. Der Montag nach der Krönung wurde extra zum Feiertag erklärt.

50-Jähriger im Innviertel von Auto erfasst und getötet

Aspach - Ein 50-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag in Aspach (Bezirk Braunau) von einem Auto erfasst und getötet worden. Ein 53-jähriger Innviertler war mit dem Pkw auf der Wildenauer Straße (L507) unterwegs und wollte diese auf Höhe des Badesees Wildenau über den Abfahrtsstreifen verlassen. Dabei rammte er den Fußgänger, der trotz Reanimationsversuchen eines First Responders des Roten Kreuzes und des Notarztteams Ried im Innkreis an der Unfallstelle verstarb.

Ausnahmezustand wegen Waldbränden in Kanadas Provinz Alberta

Ottawa - Die westkanadische Provinz Alberta hat angesichts von mehr als hundert Waldbränden den Ausnahmezustand erklärt. Das kündigte die Regierungschefin der Provinz, Danielle Smith, nach einer Krisensitzung an. Rund 25.000 Menschen flohen bereits vor den Waldbränden, tausende weitere Menschen wurden aufgerufen, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Angefacht von starken Winden stieg die Zahl der Feuer in der Provinz auf 110.

IGGÖ-Präsident sucht "Akt der Versöhnung" mit Politik

Wien - Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Ümit Vural, sucht den Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern. Im APA-Interview tritt er für einen "Akt der Versöhnung" ein, etwa wegen des Islamgesetzes. Der Dialog soll außerdem nicht nur seine Glaubensgemeinschaft einbinden, sondern etwa auch die evangelische Kirche. Ob er bei der anstehenden IGGÖ-Wahl im Dezember wieder kandidiert, wird Vural Ende Juni bekanntgeben.

