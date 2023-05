Britische Zeitungen würdigen gekrönten Charles

London - Mit ganzseitigen Titelbildern des gekrönten Königs Charles III. haben britische Zeitungen die historische Krönungsfeier bejubelt. "König der Welt", schrieb die "Sunday Mail", "Krönungsglanz" das Boulevardblatt "The Sun on Sunday". Die oppositionelle Labour Party kritisierte hingegen das Vorgehen der Londoner Polizei gegen Monarchie-Gegner während der Feierlichkeiten am Samstag. Für Sonntag waren Straßenfeste und ein großes Konzert geplant.

Amokläufer tötet acht Menschen in Texas und stirbt selbst

Dallas - Bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum im US-Staat Texas hat ein Schütze acht Menschen getötet und sieben Personen verletzt. Die Tat ereignete sich am Samstag in Allen, einem Vorort von Dallas. Ein Polizist, der zu dem Zeitpunkt zufällig vor Ort war, habe den mutmaßlichen Täter erschossen, bevor es weitere Opfer hätte geben können, teilten die örtlichen Behörden am Samstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit. Drei Verletzte seien in einem kritischen Zustand.

Umfragen sehen Mehrheit gegen Koalition aus FPÖ und ÖVP

Wien - Eine FPÖ-ÖVP-Koalition findet derzeit keine mehrheitliche Zustimmung. Bei einer Umfrage von Peter Hajek für ATV (500 Befragte) haben sich 54 Prozent gegen eine solche Regierungskonstellation ausgesprochen, dafür wären 35 Prozent. Bei einer OGM-Umfrage für den "Kurier" (knapp 2.300 Befragte in zwei Wellen, Schwankungsbreite 2 Prozent) nennen 19 Prozent eine Zusammenarbeit von FPÖ und ÖVP als liebste Koalitionsvariante. In der Sonntagsfrage liegt die FPÖ weiterhin vorne.

Laut Moskau ukrainische Attacke auf Krim

Sewastopol - Die Ukraine hat nach Angaben eines lokalen Verwaltungsbeamten in der Nacht auf Sonntag Ziele auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim mit mehr als zehn Drohnen angegriffen. Drei der unbemannten Flugkörper seien auf die Hafenstadt Sewastopol gerichtet gewesen, erklärte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Stadt auf dem Messengerdienst Telegram. Diese drei Drohnen seien von der Luftabwehr abgefangen worden, es habe keine Schäden gegeben.

Russischer Autor Prilepin aus Koma erwacht

Nischni Nowgorod - Der bei einem Anschlag schwer verletzte russische Schriftsteller Sachar Prilepin ist nach offiziellen Angaben aus dem künstlichen Koma erwacht. "Er ist bei Bewusstsein, nach Worten der Ärzte ist sein Zustand stabil, die Stimmung munter", schrieb der Gouverneur der Region Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin, am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal. Prilepin gilt als starker Befürworter des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Mehr als 50 Tote bei Zusammenstößen in Indien

Neu-Delhi - Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen ethnischen Gruppen sind im abgelegenen Nordosten Indiens mehr als 50 Menschen getötet worden. Krankenhäuser in Imphal, der Hauptstadt des Bundesstaates Manipur, und im weiter südlich gelegenen Bezirk Churachandpur hätten insgesamt 54 Tote gemeldet, berichteten örtliche Medien am Samstag.

Japan und Südkorea festigen Beziehungen - Kishida in Seoul

Seoul/Tokio - Im Bemühen um bessere Beziehungen zwischen ihren Ländern sind Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten zu Gesprächen zusammengekommen. Yoon empfing Kishida am Sonntag auf dem Gelände des Präsidialamts in Seoul mit einer Begrüßungszeremonie, wie südkoreanische Sender berichteten. Der japanische Premier war zuvor in Begleitung seiner Frau Yuko Kishida zu einem zweitägigen Besuch eingetroffen.

50-Jähriger im Innviertel von Auto erfasst und getötet

Aspach - Ein 50-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag in Aspach (Bezirk Braunau) von einem Auto erfasst und getötet worden. Ein 53-jähriger Innviertler war mit dem Pkw auf der Wildenauer Straße (L507) unterwegs und wollte diese auf Höhe des Badesees Wildenau über den Abfahrtsstreifen verlassen. Dabei rammte er den Fußgänger, der trotz Reanimationsversuchen eines First Responders des Roten Kreuzes und des Notarztteams Ried im Innkreis an der Unfallstelle verstarb.

