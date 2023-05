Britische Zeitungen würdigen gekrönten Charles

London - Mit ganzseitigen Titelbildern des gekrönten Königs Charles III. haben britische Zeitungen die historische Krönungsfeier bejubelt. "König der Welt", schrieb die "Sunday Mail", "Krönungsglanz" das Boulevardblatt "The Sun on Sunday". Die oppositionelle Labour Party kritisierte hingegen das Vorgehen der Londoner Polizei gegen Monarchie-Gegner während der Feierlichkeiten am Samstag. Für Sonntag waren Straßenfeste und ein großes Konzert geplant.

Amokläufer tötet acht Menschen in Texas und stirbt selbst

Dallas - Bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum im US-Staat Texas hat ein Schütze acht Menschen getötet und sieben Personen verletzt. Die Tat ereignete sich am Samstag in Allen, einem Vorort von Dallas. Ein Polizist, der zu dem Zeitpunkt zufällig vor Ort war, habe den mutmaßlichen Täter erschossen, bevor es weitere Opfer hätte geben können, teilten die örtlichen Behörden am Samstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit. Drei Verletzte seien in einem kritischen Zustand.

Hälfte der SPÖ-Wähler erwartet weitere Grabenkämpfe

Wien - Noch bis 10. Mai läuft in der SPÖ die Mitgliederbefragung über die künftige Parteiführung. Laut einer OGM-Umfrage für den "Kurier" (Sonntagausgabe) hat die aktuelle Chefin Pamela Rendi-Wagner im Dreikampf mit Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler dabei gute Karten, Babler und Doskozil polarisieren laut der Befragung. Nur die Hälfte der befragten SPÖ-Wähler glaubt an ein Ende der Grabenkämpfe nach dem Parteitag.

Kämpfe im Sudan dauern weiter an

Khartum - Die seit Wochen andauernden Kämpfe im Sudan haben trotz internationaler Bemühungen um einen Waffenstillstand auch am Wochenende nicht nachgelassen. Aus der Hauptstadt Khartum berichteten Augenzeugen AFP am Sonntag von Luftangriffen und Feuergefechten in mehreren Stadtvierteln. Von den am Wochenende begonnenen Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Vertretern der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz in Saudi-Arabien drangen zunächst keine Nachrichten nach außen.

Slowakischer Premier Heger zurückgetreten

Bratislava - Regierungskrise in der Slowakei: Ministerpräsident Eduard Heger hat am Sonntag seinen Rücktritt erklärt. Offenbar kam er damit einer Entlassung durch Staatspräsidentin Zuzana Čaputov� hervor. Diese dürfte seine "alternativen Lösungen" für die nach Ministerrücktritten entstandene Krise offenbar nicht akzeptiert haben. Nun wird erwartet, dass Čaputov� bis Dienstag ein Expertenkabinett ernennt, das das Land bis zu den Neuwahlen im September führen soll.

Umfragen sehen Mehrheit gegen Koalition aus FPÖ und ÖVP

Wien - Eine FPÖ-ÖVP-Koalition findet derzeit keine mehrheitliche Zustimmung. Bei einer Umfrage von Peter Hajek für ATV (500 Befragte) haben sich 54 Prozent gegen eine solche Regierungskonstellation ausgesprochen, dafür wären 35 Prozent. Bei einer OGM-Umfrage für den "Kurier" (knapp 2.300 Befragte in zwei Wellen, Schwankungsbreite 2 Prozent) nennen 19 Prozent eine Zusammenarbeit von FPÖ und ÖVP als liebste Koalitionsvariante. In der Sonntagsfrage liegt die FPÖ weiterhin vorne.

Laut Moskau ukrainische Attacke auf Krim

Sewastopol - Die Ukraine hat nach Angaben eines lokalen Verwaltungsbeamten in der Nacht auf Sonntag Ziele auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim mit mehr als zehn Drohnen angegriffen. Drei der unbemannten Flugkörper seien auf die Hafenstadt Sewastopol gerichtet gewesen, erklärte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Stadt auf dem Messengerdienst Telegram. Diese drei Drohnen seien von der Luftabwehr abgefangen worden, es habe keine Schäden gegeben.

Wagner-Truppe soll Munition aus Moskau erhalten

Bachmut - Nach Ankündigung ihres Abzugs aus der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut soll die russische Söldnertruppe Wagner nach eigenen Angaben nun doch die geforderte Munition und Verstärkung aus Moskau erhalten. "Uns wurden so viel Munition und Waffen versprochen wie zur Fortsetzung der Kampfhandlungen nötig", sagte der Chef der Wagner-Truppe, Jewgeni Prigoschin, am Sonntag auf dem Telegram-Kanal seines Pressedienstes.

red