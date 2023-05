Briten feiern Krönung mit Straßenfesten

London - Die Party geht weiter: Zehntausende Menschen feiern im Vereinigten Königreich mit Straßenfesten und Teepartys die Krönung von König Charles III. und Königin Camilla. Auch Vertreter der Royal Family wollten an einigen Veranstaltungen zum "Coronation Big Lunch" (großen Krönungsessen) teilnehmen. Am Abend war ein mit vielen Stars besetztes Konzert auf Schloss Windsor geplant. In den Jubel mischte sich aber auch Unmut über die Festnahme mehrerer Monarchie-Gegner.

Toter Pole auf Tiroler Autobahnparkplatz in Zirl gefunden

Zirl - Auf einem Autobahnparkplatz in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) ist Sonntagfrüh ein 35-jähriger Pole in einem Klein-Lkw tot aufgefunden worden. Der Mann hatte mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. In einem anderen, gleich daneben parkenden Kleinlaster wurde ein 36-jähriger Pole mit blutverschmierter Kleidung entdeckt, hieß es von der Polizei. Er wurde festgenommen, die Einvernahme war am Nachmittag noch im Gange.

Neusser erwartet Anhebung der Inflationsprognose für heuer

Wien - IHS-Direktor Klaus Neusser warnt davor, mit Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung Sozialpolitik zu betreiben. Die Inflation sei derzeit zwar sehr hoch und einzelne Gruppen seien davon stark betroffen, es gebe aber immer noch reale Konsumzuwächse und reale Einkommenszuwächse, betonte der Wirtschaftsforscher am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Die Inflationsprognose für heuer werde man wohl nach oben korrigieren müssen, "aber nur im Zehntelbereich", erwartet Neusser.

KZ-Befreiungsfeier in Mauthausen mit Aufruf zu Zivilcourage

Mauthausen - In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen haben am Sonntag Delegationen aus aller Welt der Befreiung des Konzentrationslagers durch die US-Armee gedacht. Thema der größten KZ-Befreiungsfeier Europas, an der auch die Überlebenden Evgeny Khrol und Shaul Spielmann teilnahmen, war "Zivilcourage". Der Vorsitzende des Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) Willi Mernyi und der evangelische Bischof Michael Chalupka appellierten dazu, heute den Mut aufzubringen, "Nein" zu Ausgrenzung zu sagen.

Lage in der Ostukraine verschärft sich

Sewastopol - In den hart umkämpften Gebieten im Osten der Ukraine verschärft sich die Lage weiter. Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, deutete nach versprochenen Munitionslieferungen am Sonntag einen Verbleib seiner Kämpfer in der seit Monaten hart umkämpften Frontstadt Bachmut an. IAEA-Chef Rafael Grossi warnte indes angesichts der Evakuierung einer Stadt nahe des von Russland besetzten AKWs Saporischschja vor der Gefahr eines "ernsten atomaren Unfalls".

Rückkehr Syriens in Arabische Liga ist beschlossen

Kairo/Bagdad/Damaskus - Die Außenminister der arabischen Länder haben eine Rückkehr Syriens in die Arabische Liga beschlossen. Das sagte Gamal Rushdi, Sprecher des Generalsekretärs der Organisation am Sonntag in Kairo während eines außerordentlichen Treffens auf Ministerebene. Damit endet die Isolation der syrischen Regierung von Präsident Bashar al-Assad, deren Mitgliedschaft in der Liga wegen ihres gewaltsamen Vorgehens gegen die eigene Bevölkerung 2011 suspendiert wurde.

Umfragen sehen Mehrheit gegen Koalition aus FPÖ und ÖVP

Wien - Eine FPÖ-ÖVP-Koalition findet derzeit keine mehrheitliche Zustimmung. Bei einer Umfrage von Peter Hajek für ATV (500 Befragte) haben sich 54 Prozent gegen eine solche Regierungskonstellation ausgesprochen, dafür wären 35 Prozent. Bei einer OGM-Umfrage für den "Kurier" (knapp 2.300 Befragte in zwei Wellen, Schwankungsbreite 2 Prozent) nennen 19 Prozent eine Zusammenarbeit von FPÖ und ÖVP als liebste Koalitionsvariante. In der Sonntagsfrage liegt die FPÖ weiterhin vorne.

Slowakischer Premier Heger zurückgetreten

Bratislava - Der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger hat am Sonntag seinen Rücktritt erklärt. "Nach Gesprächen mit meinen Kollegen, der Bewertung der politischen Realität und vor allem dessen, was am besten ist für die Slowakei, habe ich entschieden, dass es die von Konflikten traumatisierte Slowakei nicht verdient hat, dass die politische Krise auch nur einen einzigen weiteren Tag weitergeht", erklärte Heger vor Journalisten in Bratislava.

