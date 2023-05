Mann in Wien-Simmering erschossen: Verdächtiger festgenommen

Wien - Ein 38-jähriger iranischer Staatsangehöriger ist am Sonntag gegen 14.00 Uhr in Wien-Simmering von einem Mann angeschossen und dabei im Brustbereich getroffen worden. Der Mann starb aufgrund der Verletzungen noch im Spital. Als Verdächtiger gilt ein 34-Jähriger, der nach einer Großfahndung um 16.25 Uhr im Nahbereich des Tatorts festgenommen wurde.

Amokläufer tötet acht Menschen in Texas und stirbt selbst

Dallas - Bei einem Amoklauf in einem belebten Einkaufszentrum im Bundesstaat Texas hat ein Schütze acht Menschen getötet. Die Tat ereignete sich am Samstag in Allen, einem Vorort der Stadt Dallas. Ein Polizist, der zu dem Zeitpunkt vor Ort war, habe den mutmaßlichen Täter erschossen, bevor es weitere Todesopfer habe geben können, teilten örtliche Behörden am Samstag mit. Mehrere Menschen wurden verletzt. Augenzeugen berichteten von verstörenden Szenen.

Rückkehr Syriens in Arabische Liga ist beschlossen

Kairo/Bagdad/Damaskus - Die Außenminister der arabischen Länder haben eine Rückkehr Syriens in die Arabische Liga beschlossen. Das sagte Gamal Rushdi, Sprecher des Generalsekretärs der Organisation am Sonntag in Kairo während eines außerordentlichen Treffens auf Ministerebene. Damit endet die Isolation der syrischen Regierung von Präsident Bashar al-Assad, deren Mitgliedschaft in der Liga wegen ihres gewaltsamen Vorgehens gegen die eigene Bevölkerung 2011 suspendiert wurde.

Toter Pole auf Tiroler Autobahnparkplatz in Zirl gefunden

Zirl - Auf einem Autobahnparkplatz in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) ist Sonntagfrüh ein 35-jähriger Pole in einem Klein-Lkw tot aufgefunden worden. Der Mann hatte mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. In einem anderen, gleich daneben parkenden Kleinlaster wurde ein 36-jähriger Pole mit blutverschmierter Kleidung entdeckt, hieß es von der Polizei. Er wurde festgenommen, der Tathergang blieb am Sonntag aber noch unklar.

Lage in der Ostukraine verschärft sich

Sewastopol - In den hart umkämpften Gebieten im Osten der Ukraine verschärft sich die Lage weiter. Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, deutete nach versprochenen Munitionslieferungen am Sonntag einen Verbleib seiner Kämpfer in der seit Monaten hart umkämpften Frontstadt Bachmut an. IAEA-Chef Rafael Grossi warnte indes angesichts der Evakuierung einer Stadt nahe des von Russland besetzten AKWs Saporischschja vor der Gefahr eines "ernsten atomaren Unfalls".

Slowakische Präsidentin kündigt Expertenregierung an

Bratislava - Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputov� hat am Sonntag die Bildung einer Regierung aus Experten und Beamten angekündigt. Diese stehe unter der Leitung des Finanzexperten Ľudov�t �dor. Der 46-Jährige ist derzeit Vize-Gouverneur der Slowakischen Nationalbank NBS.

Kämpfe im Sudan dauern weiter an

Khartum - Die seit Wochen andauernden Kämpfe im Sudan haben trotz internationaler Bemühungen um einen Waffenstillstand auch am Wochenende nicht nachgelassen. Aus der Hauptstadt Khartum berichteten Augenzeugen am Sonntag von Luftangriffen und Feuergefechten in mehreren Stadtvierteln. Von den am Wochenende begonnenen Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Vertretern der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz in Saudi-Arabien drangen zunächst wenig Nachrichten nach außen.

Türkei - Opposition und Regierung schwören auf Wahl ein

Ankara/Istanbul - Eine Woche vor richtungsweisenden Wahlen in der Türkei haben Regierung und Opposition ihre Anhänger bei Großveranstaltungen in Istanbul auf die Abstimmung eingeschworen. Oppositionsführer Kemal Kılı�daroğlu rief am Samstag im Stadtteil Maltepe seine Zuhörer dazu auf, "eine autokratische Führung mit demokratischen Mitteln auszuwechseln." Präsident Recep Tayyip Erdoğan beschimpfte seinen Herausforderer als "Säufer und Betrunkenen".

