Mann in Wien-Simmering erschossen: Verdächtiger festgenommen

Wien - Ein 38-jähriger iranischer Staatsangehöriger ist am Sonntag gegen 14.00 Uhr in Wien-Simmering von einem Mann angeschossen und dabei im Brustbereich getroffen worden. Der Mann starb aufgrund der Verletzungen noch im Spital. Als Verdächtiger gilt ein 34-Jähriger, der nach einer Großfahndung um 16.25 Uhr im Nahbereich des Tatorts festgenommen wurde.

Lebensmittelgipfel am Montag - Preissteigerungen im Fokus

Wien - Der von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) angekündigte Lebensmittelgipfel mit Branchenvertretern findet am Montagvormittag im Sozialministerium statt. Thema sind die stark gestiegenen Supermarktpreise. Mit dabei sind auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). Geladen sind Vertreter des Lebensmittelhandels und weitere Expertinnen und Experten.

Südkoreanischer Premier besucht Österreich

Wien - Der südkoreanische Premierminister Han Duck-soo kommt am Montag zu einem Besuch nach Österreich. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt seinen Amtskollegen am Abend (18.00 Uhr) mit militärischen Ehren in Wien. Nach einem Arbeitsgespräch sind Pressestatements geplant. Anlass des Besuchs ist das 130-jährige Jubiläum der Aufnahme bilateraler Beziehungen zwischen Wien und Seoul. Han und Nehammer dürften sich vor allem über aktuelle globale Krisen austauschen.

Autofahrer tötet sieben Menschen vor Migrantenheim in Texas

Houston (Texas) - Ein Autofahrer ist vor einer Einwandererunterkunft im US-Bundesstaat Texas in eine Menge gefahren und hat sieben Menschen tödlich verletzt. Mehrere weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Stadt Brownsville am Sonntag früh (Ortszeit) nach Polizeiangaben verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Noch sei unklar, ob es sich um einen Unfall oder um Absicht handle, sagte Polizeisprecher Martin Sandoval dem Lokalfernsehen.

Slowakische Präsidentin kündigt Expertenregierung an

Bratislava - Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputov� hat am Sonntag die Bildung einer Regierung aus Experten und Beamten angekündigt. Diese stehe unter der Leitung des Finanzexperten Ľudov�t �dor. Der 46-Jährige ist derzeit Vize-Gouverneur der Slowakischen Nationalbank NBS.

Nationalratspräsident Sobotka reist nach Serbien und Kosovo

Wien/Prishtina (Pristina)/Podgorica - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bricht am Montag zu einer Reise in drei Länder des Westbalkans auf. Ziel der Reise nach Serbien, den Kosovo und Montenegro sei es, "den parlamentarischen Dialog weiter zu intensivieren und die bilateralen Beziehungen zwischen unseren Ländern noch stärker auszubauen", sagte Sobotka im Vorfeld der APA. Im Fokus stehe auch die EU-Erweiterung.

Türkei - Opposition und Regierung schwören auf Wahl ein

Ankara/Istanbul - Eine Woche vor richtungsweisenden Wahlen in der Türkei haben Regierung und Opposition ihre Anhänger bei Großveranstaltungen in Istanbul auf die Abstimmung eingeschworen. Oppositionsführer Kemal Kılı�daroğlu rief am Samstag im Stadtteil Maltepe seine Zuhörer dazu auf, "eine autokratische Führung mit demokratischen Mitteln auszuwechseln." Präsident Recep Tayyip Erdoğan beschimpfte seinen Herausforderer als "Säufer und Betrunkenen".

Japan und Südkorea festigen Beziehungen

Seoul/Tokio - Südkorea und Japan wollen mit Blick auf neue Herausforderungen durch China ihre Zusammenarbeit verstärken. Ungelöste historische Streitigkeiten sollten dies nicht verhindern, sagte der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol am Sonntag bei einem Besuch des japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida in Seoul in Anspielung auf die japanische Kolonialherrschaft von 1910 bis 1945. Kishidas Besuch in Seoul ist der erste eines japanischen Regierungschefs seit zwölf Jahren.

