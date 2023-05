Amokläufer tötet acht Menschen in Texas und stirbt selbst

Dallas - Bei einem Amoklauf in einem belebten Einkaufszentrum im Bundesstaat Texas hat ein Schütze acht Menschen getötet. Die Tat ereignete sich am Samstag in Allen, einem Vorort der Stadt Dallas. Ein Polizist, der zu dem Zeitpunkt vor Ort war, habe den mutmaßlichen Täter erschossen, bevor es weitere Todesopfer habe geben können, teilten örtliche Behörden am Samstag mit. Mehrere Menschen wurden verletzt. Augenzeugen berichteten von verstörenden Szenen.

Nationalratspräsident Sobotka reist nach Serbien und Kosovo

Wien/Prishtina (Pristina)/Podgorica - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bricht am Montag zu einer Reise in drei Länder des Westbalkans auf. Ziel der Reise nach Serbien, den Kosovo und Montenegro sei es, "den parlamentarischen Dialog weiter zu intensivieren und die bilateralen Beziehungen zwischen unseren Ländern noch stärker auszubauen", sagte Sobotka im Vorfeld der APA. Im Fokus stehe auch die EU-Erweiterung.

Russische Angriffswelle in der Ukraine im Vorfeld des 9. Mai

Kiew (Kyjiw) - Russland hat am frühen Montag groß angelegte Luftangriffe auf Kiew und die gesamte Ukraine verübt. Stundenlang ertönte Luftalarm in etwa zwei Drittel des Landes. In der Region Cherson und in der Region Saporischschja waren laut Medienberichten Explosionen zu hören, in Odessa geriet laut offiziellen ukrainischen Angaben ein Lebensmittellager nach russischen Beschuss in Brand. Im umkämpften Bachmut verschärfte Russland sein Vorgehen an der Front.

Handel weist Schuld für teure Lebensmittel von sich

Wien - Sozialminister Johannes Rauch und Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen sowie Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) wollen am Montag bei einem Lebensmittel-Gipfel mit Vertretern von Handel und Industrie beraten, was man gegen die starke Teuerung bei Lebensmitteln unternehmen könnte. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will hat am Sonntagabend in der "ZiB 2" für seine Branche jede Schuld an der Teuerung zurückgewiesen: "Der Wettbewerb ist perfekt", so Will.

Südkoreanischer Premier besucht Österreich

Wien - Der südkoreanische Premierminister Han Duck-soo kommt am Montag zu einem Besuch nach Österreich. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt seinen Amtskollegen am Abend (18.00 Uhr) mit militärischen Ehren in Wien. Nach einem Arbeitsgespräch sind Pressestatements geplant. Anlass des Besuchs ist das 130-jährige Jubiläum der Aufnahme bilateraler Beziehungen zwischen Wien und Seoul. Han und Nehammer dürften sich vor allem über aktuelle globale Krisen austauschen.

Autofahrer tötet sieben Menschen vor Migrantenheim in Texas

Houston (Texas) - Ein Autofahrer ist vor einer Einwandererunterkunft im US-Bundesstaat Texas in eine Menge gefahren und hat sieben Menschen tödlich verletzt. Mehrere weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Stadt Brownsville am Sonntag früh (Ortszeit) nach Polizeiangaben verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Noch sei unklar, ob es sich um einen Unfall oder um Absicht handle, sagte Polizeisprecher Martin Sandoval dem Lokalfernsehen.

red