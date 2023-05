Handel weist Schuld für teure Lebensmittel von sich

Wien - Sozialminister Johannes Rauch und Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen sowie Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) wollen am Montag bei einem Lebensmittel-Gipfel mit Vertretern von Handel und Industrie beraten, was man gegen die starke Teuerung bei Lebensmitteln unternehmen könnte. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will und WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik sehen die Schuld für hohe Preise in den Kosten für Energie, Miete, Steuern und nicht in der Branche.

Ukraine: Tote bei russischer Angriffswelle vor Gedenktag

Kiew (Kyjiw) - Einen Tag vor den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Russland hat das russische Militär die Ukraine mit einer groß angelegten Angriffswelle überzogen. Dabei sind nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee erneut Zivilisten getötet worden. Allein in der Nacht auf Montag seien 16 Raketenangriffe gezählt worden, vor allem auf die Städte Charkiw, Cherson, Mykolajiw und die Region Odessa. Auch Kiew wurde erneut attackiert.

Auto fährt in Texas in Menschenmenge - acht Tote

Houston (Texas) - Bei einem schweren Unfall in einer Grenzstadt im Süden der USA sind am Sonntag acht Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher der Stadt Brownsville im Bundesstaat Texas. Laut US-Medien fuhr ein Geländewagen bei einer Bushaltestelle nahe einer Migrantenunterkunft in eine Menschengruppe. Einige der Toten sollen venezolanische Migranten gewesen sein. Der Fahrer wurde festgenommen. Es war unklar, ob er absichtlich in die Menschenmenge fuhr.

Drei Tote bei Frontalzusammenstoß in Kärnten

Wien/St. Veit an der Glan - Zwei Klagenfurterinnen im Alter von 75 bzw. 71 Jahren sowie ein 23-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit an der Glan sind Sonntagabend bei einem Frontalzusammenstoß auf der Friesacher Bundesstraße bei St. Veit an der Glan ums Leben gekommen. Der Mann war zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen worden, dort starb er in den Nachtstunden. Eine weitere Frau wurde verletzt.

Südkoreanischer Premier besucht Österreich

Wien - Der südkoreanische Premierminister Han Duck-soo kommt am Montag zu einem Besuch nach Österreich. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt seinen Amtskollegen am Abend (18.00 Uhr) mit militärischen Ehren in Wien. Nach einem Arbeitsgespräch sind Pressestatements geplant. Anlass des Besuchs ist das 130-jährige Jubiläum der Aufnahme bilateraler Beziehungen zwischen Wien und Seoul. Han und Nehammer dürften sich vor allem über aktuelle globale Krisen austauschen.

Nationalratspräsident Sobotka reist nach Serbien und Kosovo

Wien/Prishtina (Pristina)/Podgorica - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bricht am Montag zu einer Reise in drei Länder des Westbalkans auf. Ziel der Reise nach Serbien, den Kosovo und Montenegro sei es, "den parlamentarischen Dialog weiter zu intensivieren und die bilateralen Beziehungen zwischen unseren Ländern noch stärker auszubauen", sagte Sobotka im Vorfeld der APA. Im Fokus stehe auch die EU-Erweiterung.

Mehrere Tote bei Waldbränden in Russland

Moskau - Bei Wald- und Flächenbränden sind in Russland Medienberichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. In der sibirischen Region Kurgan seien mindestens sechs Menschen gestorben und 14 weitere verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Montag unter Berufung auf Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Mehr als 40 Häuser wurden zerstört, mehrere Dörfer mussten evakuiert werden.

Mindestens 22 Tote bei Bootsunglück in Indien

Neu-Delhi - Bei einem Bootsunglück in Indien sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. "Etwa sechs Menschen sind im Krankenhaus", sagte ein Polizeibeamter am Montag. Demnach waren insgesamt rund 30 Menschen an Bord des Bootes, als es kenterte. Der Minister für Sport und Fischerei sagte, die meisten Opfer seien Kinder, die in den Schulferien waren. Vier Menschen in ernstem Zustand seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red