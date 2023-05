Lebensmittelgipfel ohne Ergebnis: Maßnahmensuche geht weiter

Wien - Der von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) organisierte Lebensmittelgipfel ist am Montag ohne Ergebnisse zu Ende gegangen. "Ich verstehe die Sehnsucht nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen", sagte Rauch nach dem Gipfel vor Journalisten in Wien. Es werde Fortsetzungsgespräche zu den hohen Lebensmittelpreisen geben, etwa von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) mit Experten und am Rande des Ministerrats. "Es wird Entscheidungen rasch geben", kündigte Rauch an.

Ukraine: Tote bei russischer Angriffswelle vor Gedenktag

Kiew (Kyjiw) - Einen Tag vor den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Russland hat das russische Militär die Ukraine mit einer groß angelegten Angriffswelle überzogen. Dabei sind nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee erneut Zivilisten getötet worden. Allein in der Nacht auf Montag seien 16 Raketenangriffe gezählt worden, vor allem auf die Städte Charkiw, Cherson, Mykolajiw und die Region Odessa. Auch Kiew wurde erneut attackiert.

Selenskyj: Russland wird besiegt wie Nazi-Deutschland

Kiew (Kyjiw) - Am 78. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine ähnliche Niederlage für Russland im Krieg gegen sein Land prognostiziert. "Und all das alte Übel, welches das moderne Russland zurückbringt, wird genauso zerschlagen werden, wie der Nationalsozialismus zerschlagen wurde", sagte Selenskyj in einer Rede am Montag.

Nach Tod von 38-Jährigem in Wien weitere Festnahme

Wien - Im Fall eines 38-Jährigen, der am Sonntag in Wien-Simmering eine letztlich tödliche Schusswunde erlitten hatte, hat es eine weitere Festnahme gegeben: Auch die Lebensgefährtin (26) des Opfers sei noch Sonntagabend vorläufig in Gewahrsam gekommen. Sie soll ebenso wie ein schon zuvor festgenommener 34-Jähriger erneut befragt werden, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am Montag: "Hintergrund der Tat dürften laut derzeitigen Ermittlungen Streitigkeiten um Geld gewesen sein."

Eine Million Österreicher mit problematischem Trinkverhalten

Wien - In Österreich sind rund fünf Prozent der Erwachsenen alkoholabhängig. Das sind 370.000 Betroffene, betont die Initiative "Österreichische Dialogwoche Alkohol" (heuer 8. bis 14. Mai). Weitere zehn Prozent trinken Alkohol in einem Ausmaß, das ihr Risiko zu erkranken, stark erhöht. Damit weisen 15 Prozent oder rund eine Million Menschen problematisches Trinkverhalten auf, erläuterte die Initiative unter Berufung auf Zahlen des Epidemiologieberichts Sucht 2022.

Langjähriger Ö3-Chef Georg Spatt verlässt den ORF

Wien - Der langjährige Ö3-Chef Georg Spatt verlässt den ORF auf eigenen Wunsch. Das teilte der ORF am Montag in einer Aussendung mit. Spatt, der seit 2002 die Geschicke des mit Abstand reichweitenstärksten Radiosender des Landes leitete, will sich ab Sommer neuen Herausforderungen widmen. Sein langjähriger Stellvertreter Albert Malli übernimmt ab diesem Zeitpunkt die Leitung von Ö3 interimistisch.

BVT-Prozess gegen Ex-Spitzenbeamte fortgesetzt

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Montag fortgesetzt worden. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sie hätten einen syrischen General in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der Voraussetzungen Asyl verschafft. Geladen war eine Vorgesetzte des angeklagten Sachbearbeiter. "Theoretisch müsste alles über mich laufen, in der Praxis sieht das anders aus", sagte sie.

Autoren für eigene Deutsch-Zentralmatura je nach Schultyp

Wien - Die IG Autorinnen Autoren hat am Montag je nach Schultyp unterschiedliche Aufgabenstellungen bei der Deutsch-Zentralmatura gefordert. Deutsch ist das einzige Fach, bei dem bei den Klausuren kein Unterschied zwischen AHS, BHS und Berufsreifeprüfung bzw. nach Zahl der unterrichteten Jahre gemacht wird. Doch das Gewicht von Literatur in einem Musischen Gymnasium sei mit dem in einer HTL "auch nicht ansatzweise vergleichbar", kritisiert die IG Autorinnen Autoren.

