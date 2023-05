Lebensmittelgipfel ohne Ergebnis: Maßnahmensuche geht weiter

Wien - Der von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) organisierte Lebensmittelgipfel ist am Montag ohne Ergebnisse zu Ende gegangen. "Ich verstehe die Sehnsucht nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen", sagte Rauch nach dem Gipfel vor Journalisten in Wien. Es werde Fortsetzungsgespräche zu den hohen Lebensmittelpreisen geben, etwa von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) mit Experten und am Rande des Ministerrats. "Es wird Entscheidungen rasch geben", kündigte Rauch an.

Regierung gedenkt Befreiung Österreichs von den Nazis

Wien - Die Regierung hat am Montag in einem Festakt der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) betonten in ihren Ansprachen die Notwendigkeit des Erinnerns und ließen nicht unerwähnt, wie spät die Erinnerungskultur hierzulande "an Fahrt gewonnen" hat, wie der Regierungschef formulierte.

Nach Tod von 38-Jährigem in Wien weitere Festnahme

Wien - Im Fall eines 38-Jährigen, der am Sonntag in Wien-Simmering eine letztlich tödliche Schusswunde erlitten hatte, hat es eine weitere Festnahme gegeben: Auch die Lebensgefährtin (26) des Opfers sei noch Sonntagabend vorläufig in Gewahrsam gekommen. Sie soll ebenso wie ein schon zuvor festgenommener 34-Jähriger erneut befragt werden, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am Montag: "Hintergrund der Tat dürften laut derzeitigen Ermittlungen Streitigkeiten um Geld gewesen sein."

Internetspeed in Österreich hinkt anderen Ländern nach

Wien - Österreich hinkt anderen Ländern in Sachen Internetgeschwindigkeit noch deutlich hinterher. Wie der Speedtest des US-Internetkonzerns Ookla zeigt, belegte Österreich im März bei stationären Internetanschlüssen international nur den 56. Rang. Damit lag man hierzulande deutlich hinter anderen europäischen Ländern wie Spanien, Frankreich, der Schweiz, Ungarn, Portugal, Schweden oder Finnland. Bei mobilem Internet platzierte sich Österreich immerhin auf Platz 21.

Eine Million Österreicher mit problematischem Trinkverhalten

Wien - In Österreich sind rund fünf Prozent der Erwachsenen alkoholabhängig. Das sind 370.000 Betroffene, betont die Initiative "Österreichische Dialogwoche Alkohol" (heuer 8. bis 14. Mai). Weitere zehn Prozent trinken Alkohol in einem Ausmaß, das ihr Risiko zu erkranken, stark erhöht. Damit weisen 15 Prozent oder rund eine Million Menschen problematisches Trinkverhalten auf, erläuterte die Initiative unter Berufung auf Zahlen des Epidemiologieberichts Sucht 2022.

Langjähriger Ö3-Chef Georg Spatt verlässt den ORF

Wien - Der langjährige Ö3-Chef Georg Spatt verlässt den ORF auf eigenen Wunsch. Das teilte der ORF am Montag in einer Aussendung mit. Spatt, der seit 2002 die Geschicke des mit Abstand reichweitenstärksten Radiosender des Landes leitete, will sich ab Sommer neuen Herausforderungen widmen. Sein langjähriger Stellvertreter Albert Malli übernimmt ab diesem Zeitpunkt die Leitung von Ö3 interimistisch.

Selenskyj: Russland wird besiegt wie Nazi-Deutschland

Kiew (Kyjiw) - Am 78. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine ähnliche Niederlage für Russland im Krieg gegen sein Land prognostiziert. "Und all das alte Übel, welches das moderne Russland zurückbringt, wird genauso zerschlagen werden, wie der Nationalsozialismus zerschlagen wurde", sagte Selenskyj in einer Rede am Montag.

Abwerzger sieht "Öffnung" der ÖVP

Innsbruck/Wien - Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger lässt eine deutliche Präferenz für eine Koalition der Freiheitlichen mit der ÖVP nach der kommenden Nationalratswahl erkennen. "Ich orte eine Öffnung der ÖVP", sagte Abwerzger am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Die Volkspartei bereue offenbar zum Großteil "Handlungen der Vergangenheit", was angesichts der derzeitigen Zusammenarbeit mit den Grünen auch nur "allzu verständlich" sei.

