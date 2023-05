Verletzte nach Schüssen in südsteirischem Mehrparteienhaus

Straden - Mehrere Schüsse sind Montagmittag in einem Mehrparteienhaus im südsteirischen Straden abgegeben worden. Nach ersten Informationen der Polizei dürften zwei Frauen verletzt worden sein. Unter Verdacht steht ein Mann. Er dürfte sich immer noch in dem Haus befinden, die Lage sei aber ruhig, hieß es am frühen Nachmittag seitens der Ermittler. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter auch Cobra-Beamte, war am Weg nach Straden bzw. sicherte bereits vor Ort den Tatort ab.

Opernsängerin Grace Bumbry mit 86 Jahren gestorben

Wien - Sie gehörte zu den legendären Opernsängerinnen des 20. Jahrhunderts. Nun ist die große Grace Bumbry am gestrigen Sonntag im Alter von 86 Jahren in ihrer Wahlheimat Wien verstorben. Dies teilte der APA ihr Adoptivsohn David Brewer mit. Nachdem Grace Bumbry im Vorjahr einen Schlaganfall in New York erlitten hatte, wurde sie im Dezember wieder nach Wien geflogen. Hier verstarb die Sopranistin, die ihre Karriere als Mezzo begonnen hatte, nun im Krankenhaus.

Lebensmittelgipfel ohne Ergebnis: Maßnahmensuche geht weiter

Wien - Der von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) organisierte Lebensmittelgipfel ist am Montag ohne Ergebnisse zu Ende gegangen. "Ich verstehe die Sehnsucht nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen", sagte Rauch nach dem Gipfel vor Journalisten in Wien. Es werde Fortsetzungsgespräche zu den hohen Lebensmittelpreisen geben, etwa von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) mit Experten und am Rande des Ministerrats. "Es wird Entscheidungen rasch geben", kündigte Rauch an.

Regierung gedenkt Befreiung Österreichs von den Nazis

Wien - Die Regierung hat am Montag in einem Festakt der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) betonten in ihren Ansprachen die Notwendigkeit des Erinnerns und ließen nicht unerwähnt, wie spät die Erinnerungskultur hierzulande "an Fahrt gewonnen" hat, wie der Regierungschef formulierte.

Internetspeed in Österreich hinkt anderen Ländern nach

Wien - Österreich hinkt anderen Ländern in Sachen Internetgeschwindigkeit noch deutlich hinterher. Wie der Speedtest des US-Internetkonzerns Ookla zeigt, belegte Österreich im März bei stationären Internetanschlüssen international nur den 56. Rang. Damit lag man hierzulande deutlich hinter anderen europäischen Ländern wie Spanien, Frankreich, der Schweiz, Ungarn, Portugal, Schweden oder Finnland. Bei mobilem Internet platzierte sich Österreich immerhin auf Platz 21.

Abwerzger sieht "Öffnung" der ÖVP

Innsbruck/Wien - Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger lässt eine deutliche Präferenz für eine Koalition der Freiheitlichen mit der ÖVP nach der kommenden Nationalratswahl erkennen. "Ich orte eine Öffnung der ÖVP", sagte Abwerzger am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Die Volkspartei bereue offenbar zum Großteil "Handlungen der Vergangenheit", was angesichts der derzeitigen Zusammenarbeit mit den Grünen auch nur "allzu verständlich" sei.

Autorin Dangarembga in Simbabwe freigesprochen

Harare - Die verurteilte Autorin und Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga hat am Montag beim Obersten Gerichtshof in Simbabwe erfolgreich Berufung eingelegt und ist in zweiter Instanz freigesprochen worden. Die vielfach preisgekrönte 64-Jährige war im September in ihrer Heimat zu sechs Monaten Haft auf Bewährung, ausgesetzt für fünf Jahre, und einer Strafe von 70.000 simbabwischen Dollar (rund 175 Euro) verurteilt worden.

HIV-Positive dürfen in Frankreich bald Soldaten werden

Paris - HIV-positive Menschen sollen künftig in Frankreich auch Soldaten werden können. Der französische Verteidigungsminister S�bastien Lecornu kündigte am Montag im Fernsehsender France 2 an, die Eignungskriterien für den Eintritt in die Streitkräfte zu überarbeiten. Sobald der entsprechende Erlass veröffentlicht sei, werde die Infektion mit dem HI-Virus in der Armee, in der Gendarmerie und der Feuerwehr von Paris und Marseille kein grundsätzliches Ausschlusskriterium mehr sein.

