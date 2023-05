Putin will bei Militärparade auf Rotem Platz auftreten

Moskau - Russland feiert am Dienstag den Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Jahr 1945. Die Feierlichkeiten werden - wie schon im Vorjahr - überschattet vom Angriffskrieg gegen die Ukraine. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen soll bei der großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau (ab 9.00 Uhr MESZ) auch der russische Präsident Wladimir Putin auftreten.

Von der Leyen wird zum Europatag in Kiew erwartet

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird an diesem Dienstag zur Feier des Europatags in Kiew erwartet. Nach Angaben eines Sprechers will die deutsche Spitzenpolitikerin in der ukrainischen Hauptstadt unter anderem Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen und erneut die uneingeschränkte Unterstützung der EU für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland bekräftigen.

"Fest der Freude" - Van der Bellen rief zu Zivilcourage auf

Wien - Das Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus hat mit dem "Fest der Freude" am Montag seinen Höhepunkt gefunden. Zum 11. Mal fand die Feier, die ursprünglich einen Burschenschafter-Aufmarsch verhindern sollte, auf dem Wiener Heldenplatz statt. Abermals spielten die Wiener Symphoniker, als Gast trat der Liedermacher Konstantin Wecker auf. Das Motto des diesjährigen Fests lautete Zivilcourage, zu der auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Rede aufrief.

Nehammer empfing südkoreanischen Premier Han in Wien

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Montagabend den südkoreanischen Premierminister Han Duck-soo mit militärischen Ehren in Wien empfangen. Anlass des Besuchs ist das 130-jährige Jubiläum der Aufnahme bilateraler Beziehungen zwischen Wien und Seoul. "Wir haben viel darüber gesprochen, wie wir die Beziehungen weiter ausbauen können", sagte Nehammer im Anschluss. Der Bundeskanzler betonte die Notwendigkeit von strategischen Partnerschaften.

67. Song Contest startet mit 1. Halbfinale

Liverpool/Wien - Nun startet der größte Musikbewerb der Welt: Mit dem 1. Halbfinale wird am Dienstagabend in der M&S Bank Arena von Liverpool der 67. Eurovision Song Contest eingeläutet. Und das erste Semifinale hat es in sich, finden sich doch mit Ex-Siegerin Loreen ("Tattoo") aus Schweden und Käärijä ("Cha Cha Cha") aus Finnland gleich Topfavoriten im Rennen. Österreichische Fans müssen sich noch bis Donnerstag gedulden, wenn Teya & Salena mit "Who the hell is Edgar?" ums Finale kämpfen.

Prozess um abgefackelten Supermarkt in Wien

Wien - Für den aberwitzigen Versuch, einen im Foyer eines Supermarktes angebrachten Bankomaten zu knacken, müssen sich am Dienstag drei Männer am Wiener Landesgericht verantworten. Die Männer sollen in der Nacht auf den 22. Oktober in Floridsdorf mit einem gestohlenen Auto in das Geschäft gerast sein. Weil der Bankomat nicht aus der Verankerung gerissen werden konnte, sollen die drei den Pkw angezündet haben, um Spuren zu verwischen. Das Geschäft brannte ab.

Dreitägige ÖH-Wahl beginnt am Dienstag

Wien - 346.000 Studierende an öffentlichen und Privatuniversitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) können von heute, Dienstag, bis Donnerstag bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) über ihre Vertretung in den kommenden beiden Studienjahren abstimmen. Bundesweit kandidieren neun Listen, bei der letzten Wahl 2021 lag die Wahlbeteiligung bei nur 16 Prozent.

Neonazi-Aufmarsch im Herzen von Paris sorgt für Kritik

Paris - In Frankreich sorgt ein Aufmarsch hunderter Neonazis im Stadtzentrum von Paris am vergangenen Wochenende für heftige Kritik an Regierung und Polizeibehörden. Der sozialistische Senator David Assouline forderte am Montag von Innenminister G�rald Darmanin im Kurzbotschaftendienst Twitter, dieser müsse "sich erklären". Es sei "inakzeptabel", dass "500 Neonazis und Faschisten im Herzen von Paris aufmarschiert" seien.

