Putin will bei Militärparade auf Rotem Platz auftreten

Moskau - Russland feiert am Dienstag den Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Jahr 1945. Die Feierlichkeiten werden - wie schon im Vorjahr - überschattet vom Angriffskrieg gegen die Ukraine. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen soll bei der großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau (ab 9.00 Uhr MESZ) auch der russische Präsident Wladimir Putin auftreten.

Von der Leyen wird zum Europatag in Kiew erwartet

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird an diesem Dienstag zur Feier des Europatags in Kiew erwartet. Nach Angaben eines Sprechers will die deutsche Spitzenpolitikerin in der ukrainischen Hauptstadt unter anderem Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen und erneut die uneingeschränkte Unterstützung der EU für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland bekräftigen.

Mehrere Tote bei Luftangriffen Israels auf Gazastreifen

Gaza - Nach starkem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat Israel in der Nacht auf Dienstag nach eigenen Angaben Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen angegriffen. Dabei wurden mindestens neun Menschen getötet, darunter auch Frauen und Kinder, teilte das Gesundheitsministerium des von der radikalislamischen Palästinenserbewegung Hamas kontrollierten Gazastreifens mit. Weitere Palästinenser seien verletzt worden.

Hausdurchsuchungen in rechtsextremer Szene

Wien - In einem österreichweiten Großeinsatz sind Staatsschützer am vergangenen Donnerstag gegen die rechtsextreme Szene vorgegangen. In allen Bundesländern wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt, teilte das Innenministerium der APA mit. Die Maßnahmen richteten sich gegen zehn Personen, ihnen werden Zur-Schau-Stellung verbotener NS-Propaganda in elektronischen und sozialen Medien sowie Verhetzung vorgeworfen. Sichergestellt wurden Waffen, Munition, Datenträger und NS-Devotionalien.

"Fest der Freude" - Van der Bellen rief zu Zivilcourage auf

Wien - Das Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus hat mit dem "Fest der Freude" am Montag seinen Höhepunkt gefunden. Zum 11. Mal fand die Feier, die ursprünglich einen Burschenschafter-Aufmarsch verhindern sollte, auf dem Wiener Heldenplatz statt. Abermals spielten die Wiener Symphoniker, als Gast trat der Liedermacher Konstantin Wecker auf. Das Motto des diesjährigen Fests lautete Zivilcourage, zu der auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Rede aufrief.

67. Song Contest startet mit 1. Halbfinale

Liverpool/Wien - Nun startet der größte Musikbewerb der Welt: Mit dem 1. Halbfinale wird am Dienstagabend in der M&S Bank Arena von Liverpool der 67. Eurovision Song Contest eingeläutet. Und das erste Semifinale hat es in sich, finden sich doch mit Ex-Siegerin Loreen ("Tattoo") aus Schweden und Käärijä ("Cha Cha Cha") aus Finnland gleich Topfavoriten im Rennen. Österreichische Fans müssen sich noch bis Donnerstag gedulden, wenn Teya & Salena mit "Who the hell is Edgar?" ums Finale kämpfen.

