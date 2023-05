Militärparade auf Rotem Platz in Moskau zum Siegestag

Moskau - Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Moskau die traditionelle Militärparade zum 78. Jahrestags des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland begonnen. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen marschierten am Dienstag Tausende Soldaten auf dem Roten Platz auf. Mit besonderer Spannung erwartet wird der Auftritt von Kremlchef Wladimir Putin, der in seiner Rede wohl einmal mehr den von ihm angeordneten Krieg in der Ukraine rechtfertigen dürfte.

Von der Leyen zum Europatag in Kiew

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist Dienstag früh zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Die deutsche Spitzenpolitikerin will in der ukrainischen Hauptstadt gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskyj den Europatag feiern. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um Munitionslieferungen für den Abwehrkrieg gegen Russland sowie um weitere finanzielle Unterstützung und die Vorbereitungen für EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine gehen.

Toter auf Tiroler Parkplatz: Verdächtiger gestand Tat

Zirl - Im Fall eines 35-jährigen polnischen Klein-Lkw-Fahrers, der Sonntagfrüh tot auf einem Tiroler Autobahnparkplatz entdeckt worden war, hat der verdächtige 36-jährige Landsmann die Tat gestanden. Die beiden waren stark alkoholisiert in Streit geraten. Der Beschuldigte habe angegeben, dass er zunächst vom Opfer geschlagen worden sei und sich dann zur Wehr gesetzt habe, indem er dem 35-Jährigen mit einem Messer mehrere Stiche zufügte.

Kreditschädigungsklage gegen SOS Balkanroute wegen Camp Lipa

Wien - Der Konflikt um den Bau einer Internierungsanlage im bosnischen Flüchtlingslager Lipa hat ein rechtliches Nachspiel. Das Internationale Zentrum für Migrationspolitik (ICMPD) verklagt die NGO "SOS Balkanroute" wegen Kreditschädigung beim Handelsgericht Wien. Man wolle weder die Meinungsfreiheit einschränken noch finanziellen Druck ausüben, betonte ein ICMPD-Sprecher gegenüber der APA. "Uns geht es ausschließlich um die Unterbindung von fortwährenden falschen Behauptungen."

Mehrere Tote bei Luftangriffen Israels auf Gazastreifen

Gaza - Israel hat drei ranghohe Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen gezielt getötet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums kamen bei den Luftangriffen in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Gaza und in Rafah insgesamt zwölf Menschen ums Leben, darunter auch Frauen und Kinder. Rund 20 weitere seien verletzt worden.

Hausdurchsuchungen in rechtsextremer Szene

Wien - In einem österreichweiten Großeinsatz sind Staatsschützer am vergangenen Donnerstag gegen die rechtsextreme Szene vorgegangen. In allen Bundesländern wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt, teilte das Innenministerium der APA mit. Die Maßnahmen richteten sich gegen zehn Personen, ihnen werden Zur-Schau-Stellung verbotener NS-Propaganda in elektronischen und sozialen Medien sowie Verhetzung vorgeworfen. Sichergestellt wurden Waffen, Munition, Datenträger und NS-Devotionalien.

Unzufriedenheit mit Gesundheitssystem steigt

Wien - Die Zufriedenheit der Österreicher mit dem Gesundheitssystem ist laut einer aktuellen Umfrage im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Corona-Pandemie gesunken. Während im Mai 2019 noch 77 Prozent "sehr zufrieden" oder "eher zufrieden" waren, sind dies nun nur mehr 68 Prozent. Unzufrieden ("sehr" oder "eher") waren 2019 noch 21 Prozent, im April 2023 bereits 31 Prozent, ergab eine Umfrage des Demox-Instituts im Auftrag des Austrian Health Forum (AHF).

Beifahrer starb nach Unfall auf der A2 in Kärnten

Wien/Velden - In Folge eines Verkehrsunfalls auf der Südautobahn bei Velden ist in der Nacht auf Dienstag ein 56-jähriger Villacher gestorben. Seine Ehefrau (56) und zwei Insassen eines nachkommenden Wagens wurden verletzt. Die Lenkerin war mit dem Pkw ins Schleudern geraten und in die Leitschiene geprallt. Der nachkommende Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten bzw. ausweichen und kollidierte frontal mit dem Unfallauto.

