Militärparade auf Rotem Platz in Moskau zum Siegestag

Moskau - Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Moskau die traditionelle Militärparade zum 78. Jahrestags des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland begonnen. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen marschierten am Dienstag Tausende Soldaten auf dem Roten Platz auf. Russlands Präsident Wladimir Putin stellte in seiner Rede sein Land im aktuellen Krieg gegen die Ukraine als Opfer dar: "Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt."

Von der Leyen zum Europatag in Kiew

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist Dienstag früh zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Die deutsche Spitzenpolitikerin will in der ukrainischen Hauptstadt gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskyj den Europatag feiern. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um Munitionslieferungen für den Abwehrkrieg gegen Russland sowie um weitere finanzielle Unterstützung und die Vorbereitungen für EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine gehen.

Frau nach Schüssen in der Steiermark in Lebensgefahr

Straden - Eine der beiden Frauen, die am Montag in einem Mehrparteienhaus im südsteirischen Straden durch Schüsse verletzt worden sind, schwebte in Lebensgefahr. Laut Polizei wurde in dem Nachbarschaftsstreit aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte geschossen: Eine 52-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, eine 61-Jährige erlitt einen Streifschuss. Der Verdächtige wurde wenig später leblos am Balkon seiner Wohnung aufgefunden. Er beging Suizid.

Straße zur Rettung des Neusiedler Sees blockiert

Jois - Festgeklebt hat sich zwar niemand, die Blockade der stark befahrenen B50 im Frühverkehr am Dienstag in Jois (Bezirk Neusiedler See) stellte aber auch den Umweltschutz - konkret jenen des Neusiedler Sees - ins Zentrum. "Wir wollten aufzeigen, dass wir uns Sorgen machen", erklärte Bürgermeister Johann Steurer (ÖVP) die Aktion.

Mehrere Tote bei Luftangriffen Israels auf Gazastreifen

Gaza - Israel hat drei ranghohe Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen gezielt getötet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums kamen bei den Luftangriffen in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Gaza und in Rafah insgesamt zwölf Menschen ums Leben, darunter auch Frauen und Kinder. Rund 20 weitere seien verletzt worden.

Toter auf Tiroler Parkplatz: Verdächtiger gestand Tat

Zirl - Der Fall eines 35-jährigen polnischen Klein-Lkw-Fahrers, der Sonntagfrüh tot auf einem Tiroler Autobahnparkplatz entdeckt worden war, ist offenbar weitgehend geklärt. Der verdächtige 36-jährige Landsmann, ebenfalls ein Lkw-Fahrer, gestand die Tat. Die beiden waren stark alkoholisiert in Streit geraten. Der Beschuldigte gab an, zunächst vom Opfer geschlagen worden zu sein und sich dann zur Wehr gesetzt zu haben, indem er dem 35-Jährigen mit einem Messer mehrere Stiche zufügte.

Wenn ÖVP Kickl zum Kanzler macht, tritt Fischler aus

Innsbruck/Wien - Der frühere EU-Kommissar und ÖVP-Urgestein Franz Fischler würde offenbar einen drastischen Schritt setzen, sollte seine Partei nach der kommenden Nationalratswahl einen FPÖ-Bundeskanzler Herbert Kickl ermöglichen. Mache sie Kickl zum Kanzler, "dann ist sie nicht mehr meine Partei", sagte Fischler in der "Tiroler Tageszeitung" (Dienstagsausgabe), um nachzulegen: "In dem Fall würde ich aus der ÖVP austreten."

Unzufriedenheit mit Gesundheitssystem steigt

Wien - Die Zufriedenheit der Österreicher mit dem Gesundheitssystem ist laut einer aktuellen Umfrage im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Corona-Pandemie gesunken. Während im Mai 2019 noch 77 Prozent "sehr zufrieden" oder "eher zufrieden" waren, sind dies nun nur mehr 68 Prozent. Unzufrieden ("sehr" oder "eher") waren 2019 noch 21 Prozent, im April 2023 bereits 31 Prozent, ergab eine Umfrage des Demox-Instituts im Auftrag des Austrian Health Forum (AHF).

red