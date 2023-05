Militärparade auf Rotem Platz in Moskau zum Siegestag

Moskau/Straßburg - Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Moskau die traditionelle Militärparade zum 78. Jahrestags des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland begonnen. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen marschierten am Dienstag Tausende Soldaten auf dem Roten Platz auf. Russlands Präsident Wladimir Putin stellte in seiner Rede sein Land im aktuellen Krieg gegen die Ukraine als Opfer dar: "Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt."

Von der Leyen zum Europatag in Kiew

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist Dienstag früh zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Die deutsche Spitzenpolitikerin will in der ukrainischen Hauptstadt gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskyj den Europatag feiern. "Meine Anwesenheit in Kiew heute, am 9. Mai, ist ein wichtiges Symbol", sagte sie nach ihrer Ankunft. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um Munitionslieferungen für den Abwehrkrieg gegen Russland gehen.

Mehrere Tote bei Luftangriffen Israels auf Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza/Nablus - Israel hat drei ranghohe Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen gezielt getötet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums kamen bei den Luftangriffen in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Gaza und in Rafah insgesamt 13 Menschen ums Leben, darunter auch Frauen und Kinder. Rund 20 weitere seien verletzt worden.

Toter auf Tiroler Parkplatz: Verdächtiger gestand Tat

Zirl - Der Fall eines 35-jährigen polnischen Klein-Lkw-Fahrers, der Sonntagfrüh tot auf einem Tiroler Autobahnparkplatz entdeckt worden war, ist offenbar weitgehend geklärt. Der verdächtige 36-jährige Landsmann, ebenfalls ein Lkw-Fahrer, gestand die Tat. Die beiden waren stark alkoholisiert in Streit geraten. Der Beschuldigte gab an, zunächst vom Opfer geschlagen worden zu sein und sich dann zur Wehr gesetzt zu haben, indem er dem 35-Jährigen mit einem Messer mehrere Stiche zufügte.

ÖH-Wahl hat begonnen

Wien - 346.000 Studierende an öffentlichen und Privatuniversitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) können von Dienstag bis Donnerstag bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) über ihre Vertretung in den kommenden beiden Studienjahren abstimmen. Bundesweit kandidieren neun Listen, bei der letzten Wahl 2021 lag die Beteiligung bei nur 16 Prozent. Der erste Wahltag stand daher im Zeichen von Appellen, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Frau nach Schüssen in der Steiermark in Lebensgefahr

Straden - Eine der beiden Frauen, die am Montag in einem Mehrparteienhaus im südsteirischen Straden durch Schüsse verletzt worden sind, schwebte in Lebensgefahr. Laut Polizei wurde in dem Nachbarschaftsstreit aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte geschossen: Eine 52-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, eine 61-Jährige erlitt einen Streifschuss. Der Verdächtige wurde wenig später leblos am Balkon seiner Wohnung aufgefunden. Er beging Suizid.

Straße zur Rettung des Neusiedler Sees blockiert

Jois - Festgeklebt hat sich zwar niemand, die Blockade der stark befahrenen B50 im Frühverkehr am Dienstag in Jois (Bezirk Neusiedler See) stellte aber auch den Umweltschutz - konkret jenen des Neusiedler Sees - ins Zentrum. "Wir wollten aufzeigen, dass wir uns Sorgen machen", erklärte Bürgermeister Johann Steurer (ÖVP) die Aktion.

Bundesheer und Feuerwehr planen noch stärkere Zusammenarbeit

Wien - Bundesheer und Feuerwehr planen eine noch stärkere Zusammenarbeit. Klaudia Tanner (ÖVP) und Bundesfeuerwehrverbandspräsident Robert Mayer unterzeichneten am Dienstag in Wien eine entsprechende Absichtserklärung, die über die bisherigen Kooperationen etwa bei Naturkatastrophen hinausgehen soll. "Angesichts des Klimawandels und seiner Auswirkungen ist Zusammenwirken das Gebot der Stunde", betonte Mayer.

