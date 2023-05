Militärparade auf Rotem Platz in Moskau zum Siegestag

Moskau/Straßburg - Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Moskau die traditionelle Militärparade zum 78. Jahrestags des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland begonnen. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen marschierten am Dienstag Tausende Soldaten auf dem Roten Platz auf. Russlands Präsident Wladimir Putin stellte in seiner Rede sein Land im aktuellen Krieg gegen die Ukraine als Opfer dar: "Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt."

Von der Leyen zum Europatag in Kiew

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist Dienstag früh zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Die deutsche Spitzenpolitikerin will in der ukrainischen Hauptstadt gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskyj den Europatag feiern. "Meine Anwesenheit in Kiew heute, am 9. Mai, ist ein wichtiges Symbol", sagte sie nach ihrer Ankunft. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um Munitionslieferungen für den Abwehrkrieg gegen Russland gehen.

Wagner-Chef wirft russischer Armee Flucht vor Kämpfen vor

London - Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat russischen Truppen vorgeworfen, inmitten der heftigen Kämpfe um die ukrainische Stadt Bachmut aus ihren Stellungen geflohen zu sein. "Heute ist eine der Einheiten des Verteidigungsministeriums von einer unserer Flanken geflohen", sagte Prigoschin in einer Video-Botschaft am Dienstag, während Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau die Militärparade zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland abnahm.

Guterres kritisiert Migrationspolitik reicher Länder

Madrid - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat die Entwicklung der Migrationspolitik in der reichen Welt scharf kritisiert - und die Großzügigkeit ärmerer Länder gewürdigt. Der Globale Süden sei weiter bereit, "Hunderttausende von Flüchtlingen aufzunehmen, wie zum Beispiel im Sudan", sagte Guterres in einem Interview mit der spanischen Zeitung "El Pa�s" (Dienstag-Ausgabe). "Aber in der entwickelten Welt haben sich viele Türen geschlossen."

UNO-Organisation: Über 700.000 Binnenflüchtlinge im Sudan

Genf/Khartum - Die Zahl der Binnenflüchtlinge im Sudan infolge der Kämpfe hat sich nach Angaben einer Organisation der Vereinten Nationen binnen einer Woche verdoppelt. Mehr als 700.000 Menschen seien innerhalb des nordostafrikanischen Landes auf der Flucht, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag in Genf mit. Eine Woche zuvor hatte die IOM von rund 334.000 Binnenflüchtlingen im Sudan gesprochen.

Mehrere Tote bei Luftangriffen Israels auf Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza/Nablus - Israel hat drei ranghohe Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen gezielt getötet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums kamen bei den Luftangriffen in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Gaza und in Rafah insgesamt 13 Menschen ums Leben, darunter auch Frauen und Kinder. Rund 20 weitere seien verletzt worden.

Toter auf Tiroler Parkplatz: Verdächtiger gestand Tat

Zirl - Der Fall eines 35-jährigen polnischen Klein-Lkw-Fahrers, der Sonntagfrüh tot auf einem Tiroler Autobahnparkplatz entdeckt worden war, ist offenbar weitgehend geklärt. Der verdächtige 36-jährige Landsmann, ebenfalls ein Lkw-Fahrer, gestand die Tat. Die beiden waren stark alkoholisiert in Streit geraten. Der Beschuldigte gab an, zunächst vom Opfer geschlagen worden zu sein und sich dann zur Wehr gesetzt zu haben, indem er dem 35-Jährigen mit einem Messer mehrere Stiche zufügte.

Straße zur Rettung des Neusiedler Sees blockiert

Jois - Festgeklebt hat sich zwar niemand, die Blockade der stark befahrenen B50 im Frühverkehr am Dienstag in Jois (Bezirk Neusiedler See) stellte aber auch den Umweltschutz - konkret jenen des Neusiedler Sees - ins Zentrum. "Wir wollten aufzeigen, dass wir uns Sorgen machen", erklärte Bürgermeister Johann Steurer (ÖVP) die Aktion. Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) plädierte in einer Aussendung für einen Schulterschluss.

