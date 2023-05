Von der Leyen nennt in Kiew Details zu neuem Sanktionspaket

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch am Europatag in Kiew die jüngsten Vorschläge ihrer Behörde für ein elftes Paket mit Russland-Sanktionen erläutert. Der Schwerpunkt des Pakets liege darin, die Umgehung der bereits erlassenen Strafmaßnahmen zu bekämpfen, erklärte sie in einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser appellierte seinerseits an die EU, die versprochenen Waffenlieferungen zu beschleunigen.

Militärparade auf Rotem Platz in Moskau zum Siegestag

Moskau/Straßburg - Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Moskau die traditionelle Militärparade zum 78. Jahrestags des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland begonnen. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen marschierten am Dienstag Tausende Soldaten auf dem Roten Platz auf. Russlands Präsident Wladimir Putin stellte in seiner Rede sein Land im aktuellen Krieg gegen die Ukraine als Opfer dar: "Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt."

Bachmut auch am Tag des Sieges noch nicht in russischer Hand

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat sein Ziel verfehlt, die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut bis zu den Feiern zum Tag des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland am 9. Mai einzunehmen. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag. Zuvor hatte der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, russischen Truppen vorgeworfen, aus ihren Stellungen in Bachmut geflohen zu sein.

Inflation - Felbermayr warnt vor Südeuropa-Szenario

Wien - Wifo-Chef Gabriel Felbermayr warnt die heimische Politik, die Folgen der hohen Inflation zu unterschätzen. Lasse man "die Sache laufen", ergehe es Österreich wie den "Südländern" der Eurozone nach dem Euro-Beitritt, schrieb Felbermayr am Dienstag auf Twitter. "Damals sind dort die Preise jenen der 'Nordländer' davongelaufen, mit den bekannten desaströsen Folgen."

Mehrere Tote bei Luftangriffen Israels auf Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza/Nablus - Israel hat drei ranghohe Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen gezielt getötet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums kamen bei den Luftangriffen in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Gaza und in Rafah insgesamt 13 Menschen ums Leben, darunter auch Frauen und Kinder. Rund 20 weitere seien verletzt worden.

Londoner Polizei "bereut" Festnahmen bei Krönung

London - Nach scharfer Kritik an der Festnahme mehrerer Monarchie-Gegner am Rande der Krönung von König Charles III. hat sich die Londoner Polizei selbstkritisch gezeigt. Die Behörde betonte, sie "bereue", dass sechs Personen dadurch nicht an Protesten hätten teilnehmen können. Die Betroffenen müssten keine Konsequenzen mehr fürchten. Der britische Premierminister Rishi Sunak verteidigte hingegen die neue, umstrittene Gesetzgebung, auf deren Grundlage die Festnahmen erfolgt waren.

Schuldsprüche im Prozess um abgefackelten Supermarkt in Wien

Wien - Drei junge Männer sind am Dienstag für den völlig aus dem Ruder gelaufenen Versuch, einen im Foyer eines Supermarktes angebrachten Bankomaten in Wien-Floridsdorf zu knacken, von einem Wiener Schöffengericht schuldig gesprochen worden. Einer der drei fuhr am 22. Oktober mit einem zuvor gestohlenen Pkw in das Geschäft. Weil der Bankomat nicht aus der Verankerung gerissen werden konnte, soll der Pkw angezündet worden sein, um Spuren zu verwischen. Das Geschäft brannte ab.

Wiener Börse tendiert im Verlauf schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Dienstagnachmittag um 1,10 Prozent und notierte bei 3.224,12 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich im Minus. Marktbeobachtern verwiesen auf zurückhaltende Investoren im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten. Ein Thema an den Märkten bleibt laut den Experten der Credit Suisse auch ein drohender Zahlungsausfall der US-Regierung, sollte der Kongress nicht bald die Schuldenobergrenze anheben.

