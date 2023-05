Von der Leyen nennt in Kiew Details zu neuem Sanktionspaket

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch am Europatag in Kiew die jüngsten Vorschläge ihrer Behörde für ein elftes Paket mit Russland-Sanktionen erläutert. Der Schwerpunkt des Pakets liege darin, die Umgehung der bereits erlassenen Strafmaßnahmen zu bekämpfen, erklärte sie in einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser appellierte seinerseits an die EU, die versprochenen Waffenlieferungen zu beschleunigen.

Bachmut auch am Tag des Sieges noch nicht in russischer Hand

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat sein Ziel verfehlt, die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut bis zu den Feiern zum Tag des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland am 9. Mai einzunehmen. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag. Zuvor hatte der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, russischen Truppen vorgeworfen, aus ihren Stellungen in Bachmut geflohen zu sein.

20 Jahre Haft für Mutter wegen Mordversuchs an Sohn

Graz - Wegen versuchten Mordes an ihrem Kind ist eine 42-Jährige am Dienstag in Graz zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Sie schnitt ihrem damals vierjährigen Sohn im Mai 2022 die Pulsadern auf und fügte sich selbst an einem Arm Verletzungen mit einem Messer zu. Dann lief sie zu einer Nachbarin, aufgrund deren Hilfe das Kind im letzten Moment gerettet werden konnte. Die Angeklagte wird außerdem in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Inflation - Felbermayr warnt vor Südeuropa-Szenario

Wien - Wifo-Chef Gabriel Felbermayr warnt die heimische Politik, die Folgen der hohen Inflation zu unterschätzen. Lasse man "die Sache laufen", ergehe es Österreich wie den "Südländern" der Eurozone nach dem Euro-Beitritt, schrieb Felbermayr am Dienstag auf Twitter. "Damals sind dort die Preise jenen der 'Nordländer' davongelaufen, mit den bekannten desaströsen Folgen."

Serverprobleme zum Start der ÖH-Wahl

Wien - 346.000 Studierende an öffentlichen und Privatuniversitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) können bis Donnerstag bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) über ihre Vertretung abstimmen. Bundesweit kandidieren neun Listen, 2021 lag die Beteiligung bei nur 16 Prozent. Der erste Wahltag stand daher im Zeichen von Wahlappellen. Wegen Serverausfällen war eine Stimmabgabe aber vorübergehend teils nicht möglich.

Londoner Polizei "bereut" Festnahmen bei Krönung

London - Nach scharfer Kritik an der Festnahme mehrerer Monarchie-Gegner am Rande der Krönung von König Charles III. hat sich die Londoner Polizei selbstkritisch gezeigt. Die Behörde betonte, sie "bereue", dass sechs Personen dadurch nicht an Protesten hätten teilnehmen können. Die Betroffenen müssten keine Konsequenzen mehr fürchten. Der britische Premierminister Rishi Sunak verteidigte hingegen die neue, umstrittene Gesetzgebung, auf deren Grundlage die Festnahmen erfolgt waren.

Schuldsprüche im Prozess um abgefackelten Supermarkt in Wien

Wien - Drei junge Männer sind am Dienstag für den völlig aus dem Ruder gelaufenen Versuch, einen im Foyer eines Supermarktes angebrachten Bankomaten in Wien-Floridsdorf zu knacken, von einem Wiener Schöffengericht schuldig gesprochen worden. Einer der drei fuhr am 22. Oktober mit einem zuvor gestohlenen Pkw in das Geschäft. Weil der Bankomat nicht aus der Verankerung gerissen werden konnte, soll der Pkw angezündet worden sein, um Spuren zu verwischen. Das Geschäft brannte ab.

