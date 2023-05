Von der Leyen nennt in Kiew Details zu neuem Sanktionspaket

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch am Europatag in Kiew die jüngsten Vorschläge ihrer Behörde für ein elftes Paket mit Russland-Sanktionen erläutert. Der Schwerpunkt des Pakets liege darin, die Umgehung der bereits erlassenen Strafmaßnahmen zu bekämpfen, erklärte sie in einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser appellierte seinerseits an die EU, die versprochenen Waffenlieferungen zu beschleunigen.

Militärparade auf Rotem Platz in Moskau zum Siegestag

Moskau/Straßburg - Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Moskau die traditionelle Militärparade zum 78. Jahrestags des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland begonnen. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen marschierten am Dienstag Tausende Soldaten auf dem Roten Platz auf. Russlands Präsident Wladimir Putin stellte in seiner Rede sein Land im aktuellen Krieg gegen die Ukraine als Opfer dar: "Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt."

20 Jahre Haft für Mutter wegen Mordversuchs an Sohn

Graz - Wegen versuchten Mordes an ihrem Kind ist eine 42-Jährige am Dienstag in Graz zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Sie schnitt ihrem damals vierjährigen Sohn im Mai 2022 die Pulsadern auf und fügte sich selbst an einem Arm Verletzungen mit einem Messer zu. Dann lief sie zu einer Nachbarin, aufgrund deren Hilfe das Kind im letzten Moment gerettet werden konnte. Die Angeklagte wird außerdem in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Inflation - Felbermayr warnt vor Südeuropa-Szenario

Wien - Wifo-Chef Gabriel Felbermayr warnt die heimische Politik, die Folgen der hohen Inflation zu unterschätzen. Lasse man "die Sache laufen", ergehe es Österreich wie den "Südländern" der Eurozone nach dem Euro-Beitritt, schrieb Felbermayr am Dienstag auf Twitter. "Damals sind dort die Preise jenen der 'Nordländer' davongelaufen, mit den bekannten desaströsen Folgen."

Biden zieht Schlussstrich unter Coronavirus-Pandemie

Washington - US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag einen Schlussstrich unter die Coronavirus-Pandemie gezogen. Das Staatsoberhaupt ordnete an, dass ab kommendem Freitag die Impfpflicht für fast alle ausländischen Besucher in den USA entfällt. Auch der Zwang zur Impfung für Staatsbedienstete und für Angestellte von Firmen, die für den Staat arbeiten, wird dann aufgehoben. Zeitgleich endet der Covid-Notstand. Die WHO hatte vergangene Woche den weltweiten Covid-Gesundheitsnotstand beendet.

Türkei-Auslandswahl endet - Höhere Beteiligung in Österreich

Wien/Ankara - Fünf Tage vor dem Wahltag in der Türkei geht am heutigen Dienstag die vorgezogene Stimmabgabe für Auslandstürken zu Ende. In Österreich werde die Wahlbeteiligung jedenfalls über jener des Jahres 2018 liegen, sagte Botschafter Ozan Ceyhun am Dienstagnachmittag der APA. Es sei nur noch unklar, "ob es 54, 55 oder 56 Prozent sein werden", sagte er mit Blick auf die bis zum Abend mögliche Stimmabgabe. Vor fünf Jahren war die Beteiligung bei rund 49 Prozent gelegen.

Mehrere Tote bei Luftangriffen Israels auf Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza/Nablus - Israel hat drei ranghohe Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen gezielt getötet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums kamen bei den Luftangriffen in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Gaza und in Rafah insgesamt 13 Menschen ums Leben, darunter auch Frauen und Kinder. Rund 20 weitere seien verletzt worden. Bei einem weiteren Angriff auf ein Auto starben am Dienstagnachmittag zwei Jihad-Mitglieder.

Van der Bellen warnt vor Liebäugeln mit EU-Austritt

Wien/Brüssel - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat angesichts des Europatages vor dem "Liebäugeln" mit der Idee eines österreichischen EU-Austritts (Öxit) gewarnt. "Allein die Idee eines Öxit ist gefährlich. Auch nur mit so einem Gedanken zu liebäugeln, kann ganz schnell nach hinten losgehen. Wie schnell - das hat der Brexit gezeigt", sagte Van der Bellen bei der Europa-Gala am Dienstag in den Wiener Sophiensälen.

