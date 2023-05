Trump in Missbrauchsprozess schuldig gesprochen

New York/Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump ist von einem Zivilgericht in New York des sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen worden. Eine Geschworenenjury sprach der Journalistin Jean Carroll am Dienstag insgesamt fünf Millionen Dollar (4,53 Mio. Euro) an Schadenersatz zu. Nach nur drei Stunden Beratungen gelangten die neun Geschworenen einstimmig zum Schluss, dass Trump Carroll missbraucht und verleumdet hat. Nicht bestätigt wurden Carrolls Vergewaltigungsvorwürfe gegen Trump.

Regierung setzt Maßnahmen gegen Teuerung

Wien - Die Regierung wird im morgigen Ministerrat ein Paket gegen die Teuerung beschließen. Das verlautete Dienstagabend aus der Koalition. Im Fokus stehen dabei die Bereiche Energie und Lebensmittel. Details würden noch verhandelt, erklärte Sozialminister Johannes Rauch im ORF-"Report". In die Pflicht genommen werden sollen Energie- und Lebensmittelkonzerne.

Finale bei rotem Referendum

Wien - Die Mitgliederbefragung in der SPÖ über Parteivorsitz und Spitzenkandidatur bei der kommenden Nationalratswahl geht am Mittwoch zu Ende. Es ist der letzte Tag, an dem die rund 148.000 Mitglieder brieflich oder (bis Mitternacht) online kundtun können, ob sie Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder den Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler bevorzugen. Das Ergebnis soll in rund zwei Wochen vorliegen.

USA kündigen neue Milliarden-Militärhilfe für Ukraine an

Washington/London - Die US-Regierung hat neue militärische Unterstützungen im Wert von 1,2 Milliarden Dollar (1,09 Mrd. Euro) für die Ukraine angekündigt. Damit sollen insbesondere die ukrainische Luftverteidigung gestärkt und der Bedarf an Munition unterstützt werden, wie das US-Außenministerium am Dienstag mitteilte. Die Vereinigten Staaten schicken demnach auch zusätzliche Artilleriegeschosse und Unterstützung für die Instandhaltung bereits vorhandener Waffensysteme.

Bachmut auch am Tag des Sieges noch nicht in russischer Hand

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat sein Ziel verfehlt, die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut bis zu den Feiern zum Tag des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland am 9. Mai einzunehmen. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag. Zuvor hatte der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, russischen Truppen vorgeworfen, aus ihren Stellungen in Bachmut geflohen zu sein. Indes wurde im Osten weiter heftig gekämpft.

Ärztekammer will Comeback der Ambulanzgebühr

Wien - Die Ärztekammer spricht sich für die Rückkehr einer Ambulanzgebühr aus und das in einer besonders hohen Form. Harald Mayer, zweiter Vizepräsident der ÖAK und Obmann der Bundeskurie für angestellte Ärzte, fordert in der "Presse" einen "Vollkostenersatz" - ohne Ausnahmen, sofern sich die Patienten nicht an einen vorgegebenen "Pfad" halten. Dieser sieht im wesentlichen vor, dass man nur noch nach Überweisung oder als Notfall eine Ambulanz besuchen könnte.

ÖH-Wahl mit rund acht Prozent Beteiligung am ersten Tag

Wien - Rund 26.000 der 346.000 wahlberechtigten Studierenden an öffentlichen und Privatuniversitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) haben am ersten Tag der Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) ihre Stimme abgegeben. Das sind ca. acht Prozent, hieß es aus der Wahlkommission zur APA. Wegen Serverausfällen war eine Stimmabgabe vorübergehend teils nicht möglich. Die Wahl dauert noch bis Donnerstag, 2021 lag die Beteiligung bei nur 16 Prozent.

Biden zieht Schlussstrich unter Coronavirus-Pandemie

Washington - US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag einen Schlussstrich unter die Coronavirus-Pandemie gezogen. Das Staatsoberhaupt ordnete an, dass ab kommendem Freitag die Impfpflicht für fast alle ausländischen Besucher in den USA entfällt. Auch der Zwang zur Impfung für Staatsbedienstete und für Angestellte von Firmen, die für den Staat arbeiten, wird dann aufgehoben. Zeitgleich endet der Covid-Notstand. Die WHO hatte vergangene Woche den weltweiten Covid-Gesundheitsnotstand beendet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red