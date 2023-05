Regierung setzt Maßnahmen gegen Teuerung

Wien - Die Regierung wird im Ministerrat am Mittwoch ein Paket gegen die Teuerung beschließen. Das verlautete Dienstagabend aus der Koalition. Im Fokus stehen dabei die Bereiche Energie und Lebensmittel. Details würden noch verhandelt, erklärte Sozialminister Johannes Rauch im ORF-"Report". In die Pflicht genommen werden sollen Energie- und Lebensmittelkonzerne.

Angriff auf Synagoge in Tunesien: Mehrere Tote

Tunis - Bei einem Angriff nahe einer Synagoge während der jährlichen Pilgerfahrt auf die tunesische Insel Djerba sind am Dienstag Regierungsangaben zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein Sicherheitsbeamter hat demnach zunächst einen Kollegen umgebracht und dann "willkürlich" vor der Synagoge um sich geschossen und dabei zwei Gläubige getötet, bevor er von Sicherheitskräften erschossen wurde. Demnach wurden auch vier weitere Gläubige sowie fünf Wachleute verletzt.

Finale bei rotem Referendum

Wien - Die Mitgliederbefragung in der SPÖ über Parteivorsitz und Spitzenkandidatur bei der kommenden Nationalratswahl geht am Mittwoch zu Ende. Es ist der letzte Tag, an dem die rund 148.000 Mitglieder brieflich oder (bis Mitternacht) online kundtun können, ob sie Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder den Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler bevorzugen. Das Ergebnis soll in rund zwei Wochen vorliegen.

Emissionen durch Flugverkehr in Österreich nahmen weiter zu

EU-weit/Brüssel - Die klimaschädlichen Emissionen des Flugverkehrs in Österreich sind im Vorjahr wieder gestiegen. Der Ausstoß ist um 640.000 Tonnen auf rund 1,9 Millionen Tonnen angewachsen, wie die Mobilitätsorganisation VCÖ am Mittwoch mitteilte. Die Treibhausgas-Emissionen des Flugverkehrs lagen im Vorjahr allerdings noch um ein Drittel unter dem Höchstwert im Vor-Pandemiejahr 2019. Angesichts der sich immer stärker verschärfenden Klimakrise seien laut VCÖ verstärkte Gegenmaßnahmen nötig.

Nach Aus bei Fox News: Carlson kündigt Show auf Twitter an

Washington/San Francisco - Der bis vor kurzem für den US-Sender Fox News tätige Moderator Tucker Carlson will künftig eine Sendung auf Twitter machen. "In Kürze werden wir eine neue Version der Show, die wir in den vergangenen sechseinhalb Jahren gemacht haben, auf Twitter bringen", kündigte Carlson am Dienstag in einem auf Twitter veröffentlichten Video an. Carlson behauptete in dem rund drei Minuten langen Clip, dass die Medien lügen würden und Fakten absichtlich zurückhielten.

Trump in Missbrauchsprozess schuldig gesprochen

New York/Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump ist von einem Zivilgericht in New York des sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen worden. Eine Geschworenenjury sprach der Journalistin Jean Carroll am Dienstag insgesamt fünf Millionen Dollar (4,53 Mio. Euro) an Schadenersatz zu. Nach nur drei Stunden Beratungen gelangten die neun Geschworenen einstimmig zum Schluss, dass Trump Carroll missbraucht und verleumdet hat. Nicht bestätigt wurden Carrolls Vergewaltigungsvorwürfe gegen Trump.

