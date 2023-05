Polizeigewalt: Keine Maßnahmen für Dienstbehörde der Polizei

Wien - Auch drei Tage nachdem der Fernsehsender Puls24 ein Video veröffentlicht hat, das einen Fall von Polizeigewalt in Wien zeigt, sind die betreffenden Polizisten weiter regulär im Dienst. "Nach Sichtung des derzeit vorliegenden Videomaterials und der Dokumentation der Amtshandlung sieht die Dienstbehörde keine Veranlassung für dienstrechtliche Maßnahmen", sagte ein Sprecher der Wiener Landespolizeidirektion am Mittwoch der APA.

Regierung setzt Maßnahmen gegen Teuerung

Wien - Die Regierung wird im Ministerrat am Mittwoch ein Paket gegen die Teuerung beschließen. Das verlautete Dienstagabend aus der Koalition. Im Fokus stehen dabei die Bereiche Energie und Lebensmittel. Details würden noch verhandelt, erklärte Sozialminister Johannes Rauch im ORF-"Report". In die Pflicht genommen werden sollen Energie- und Lebensmittelkonzerne.

Mehrere Tote bei Angriff auf Synagoge in Tunesien

Tunis - Bei einem Angriff nahe einer Synagoge während der jährlichen Pilgerfahrt auf die tunesische Insel Djerba sind am Dienstag Regierungsangaben zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein Sicherheitsbeamter hat demnach zunächst einen Kollegen umgebracht und dann "willkürlich" vor der Synagoge um sich geschossen und dabei zwei Gläubige getötet, bevor er von Sicherheitskräften erschossen wurde. Demnach wurden auch vier weitere Gläubige sowie fünf Wachleute verletzt.

Doskozil im Finale bei rotem Referendum zuversichtlich

Wien - Am heutigen Mittwoch geht die Mitgliederbefragung in der SPÖ über Parteivorsitz und Spitzenkandidatur bei der kommenden Nationalratswahl zu Ende. Das Ergebnis soll in rund zwei Wochen vorliegen. "Jetzt schau' ma, was rauskommt", meinte einer der drei Kandidaten, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, vor Journalisten. Er bekräftigte, nicht am Parteitag anzutreten, sollte er die Mitgliederbefragung nicht gewinnen.

TikTok wird im öffentlichen Dienst untersagt

Wien/Washington/Peking - Die Nutzung von TikTok auf Diensthandys im Bereich des Bundes wird untersagt. Das berichtete Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch bei einem Doorstep vor dem Ministerrat. Grund sind Sicherheitsbedenken. Mehrere Staaten von den USA bis Frankreich, zudem die Europäische Kommission hatten in den vergangenen Wochen bereits solch einen Schritt gesetzt.

USA neutralisieren russische Spionage-Software

Washington - Das US-Justizministerium hat eigenen Angaben zufolge eine russische Cyberspionage-Operation zerschlagen, mit der über Jahre sensible Daten von Computern in den USA und anderen NATO-Staaten gestohlen wurden. Die Hacker benutzten dafür verschiedene Versionen des "Snake"-Schadprogramms, das die Ermittler einer "Turla" genannten Einheit des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB zuschreiben. Über 20 Jahre seien so Hunderte Computersysteme in mindestens 50 Ländern attackiert worden.

Zehn Monate bedingt für Attacke auf Beamte in NÖ Kellergasse

Korneuburg - Wegen einer Pfefferspray-Attacke auf zwei Beamte im Jänner in einer Kellergasse in Hadres (Bezirk Hollabrunn) ist ein 54-Jähriger am Mittwoch am Landesgericht Korneuburg in Abwesenheit zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung ist rechtskräftig. Der Angeklagte hatte mit seiner Partnerin und sechs Kindern illegal in einem Presshaus in Obritz gewohnt, die Causa sorgte für Aufsehen.

Emissionen durch Flugverkehr in Österreich nahmen weiter zu

EU-weit/Brüssel - Die klimaschädlichen Emissionen des Flugverkehrs in Österreich sind im Vorjahr wieder gestiegen. Der Ausstoß ist um 640.000 Tonnen auf rund 1,9 Millionen Tonnen angewachsen, wie die Mobilitätsorganisation VCÖ am Mittwoch mitteilte. Die Treibhausgas-Emissionen des Flugverkehrs lagen im Vorjahr allerdings noch um ein Drittel unter dem Höchstwert im Vor-Pandemiejahr 2019. Angesichts der sich immer stärker verschärfenden Klimakrise seien laut VCÖ verstärkte Gegenmaßnahmen nötig.

