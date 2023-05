Regierung setzt Maßnahmen gegen Teuerung

Wien - Die Regierung hat Mittwochmittag ein Paket gegen die Teuerung vorgelegt. Wohl größte Maßnahme ist, dass schon früher und in höherem Ausmaß Gewinne von Energiekonzernen abgeschöpft werden, wenn diese Preissenkungen nicht weitergeben. "Wenn Energieversorger nicht unmittelbar beginnen die Preise zu senken, dann werden wir als Republik sie auch dementsprechend zur Kasse bitten", erklärte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Ministerrat.

Mehrere Tote bei Angriff auf Synagoge in Tunesien

Tunis - Bei einem Angriff nahe einer Synagoge während der jährlichen Pilgerfahrt auf die tunesische Insel Djerba sind am Dienstag Regierungsangaben zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein Sicherheitsbeamter hat demnach zunächst einen Kollegen umgebracht und dann "willkürlich" vor der Synagoge um sich geschossen und dabei zwei Gläubige getötet, bevor er von Sicherheitskräften erschossen wurde. Demnach wurden auch vier weitere Gläubige sowie fünf Wachleute verletzt.

Doskozil im Finale bei rotem Referendum zuversichtlich

Wien - Am heutigen Mittwoch geht die Mitgliederbefragung in der SPÖ über Parteivorsitz und Spitzenkandidatur bei der kommenden Nationalratswahl zu Ende. Das Ergebnis soll in rund zwei Wochen vorliegen. "Jetzt schau' ma, was rauskommt", meinte einer der drei Kandidaten, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, vor Journalisten. Er bekräftigte, nicht am Parteitag anzutreten, sollte er die Mitgliederbefragung nicht gewinnen.

Polizeigewalt: Keine Maßnahmen für Dienstbehörde der Polizei

Wien - Auch drei Tage nachdem der Fernsehsender Puls24 ein Video veröffentlicht hat, das einen Fall von Polizeigewalt in Wien zeigt, sind die betreffenden Polizisten weiter regulär im Dienst. "Nach Sichtung des derzeit vorliegenden Videomaterials und der Dokumentation der Amtshandlung sieht die Dienstbehörde keine Veranlassung für dienstrechtliche Maßnahmen", sagte ein Sprecher der Wiener Landespolizeidirektion am Mittwoch der APA.

EU-Genehmigung von Lufthansa-Hilfen für nichtig erklärt

Luxemburg - Die EU-Kommission durfte die milliardenschweren Hilfen der deutschen Regierung für die AUA-Mutter Lufthansa in der Pandemie nach Ansicht des EU-Gerichts nicht genehmigen. Das teilten die Richter am Mittwoch in Luxemburg mit. Gegen das Urteil kann vor dem höchsten europäischen Gericht, dem Europäischen Gerichtshof, vorgegangen werden.

Firmenpleiten steigen wieder deutlich

Wien - Die Zahl der Firmenpleiten ist in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich angestiegen. Im ersten Quartal 2023 gab es laut Statistik Austria 1.320 Firmeninsolvenzen, um über ein Viertel mehr als im ersten Quartal 2022. Auch gegenüber dem Vor-Pandemie-Zeitraum Jänner bis März 2020 war das ein Anstieg um rund 18 Prozent. Der Dienstleistungsbereich, Handel und Bau waren am häufigsten von Insolvenzen betroffen. Die Registrierungen neuer Unternehmen sind zurückgegangen.

Österreicher Weltspitze bei Forderung nach weniger Migration

Kopenhagen/Wien - Die Europäer wollen die Migration stärker reduzieren als der Rest der Welt. Das geht aus dem Demokratie Wahrnehmungsindex hervor, den die Organisation Alliance of Democracies von Ex-NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am Mittwoch in Kopenhagen veröffentlichte. Österreich liegt an der Spitze. Das Land zeichnet sich außerdem durch eine hohe USA-Skepsis aus. In der Frage der Beziehungen zu Russland ist Österreich gespalten, bei der Hilfe für die Ukraine zurückhaltend.

TikTok wird im öffentlichen Dienst untersagt

Wien/Washington/Peking - Die Nutzung von TikTok auf Diensthandys im Bereich des Bundes wird untersagt. Das berichtete Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch bei einem Doorstep vor dem Ministerrat. Grund sind Sicherheitsbedenken. Mehrere Staaten von den USA bis Frankreich, zudem die Europäische Kommission hatten in den vergangenen Wochen bereits solch einen Schritt gesetzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red