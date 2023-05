Regierung stellt Energiekonzerne vor Preis-Ultimatum

Wien - Wenn die Energiekonzerne ihre Preise für die Konsumenten nicht rasch senken, will die Regierung die Gewinnabschöpfung verschärfen und ausweiten. "Unsere Maßnahme heißt für die Preise des momentan teuersten Anbieters eine Reduktion des Endkundenpreises um mehr als ein Drittel", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Das abgeschöpfte Geld solle zum Teil an Länder und Gemeinden fließen, die auf Gebührenerhöhungen verzichten.

Polizeigewalt: Keine Maßnahmen für Dienstbehörde der Polizei

Wien - Auch drei Tage nachdem der Fernsehsender Puls24 ein Video veröffentlicht hat, das einen Fall von Polizeigewalt in Wien zeigt, sind die betreffenden Polizisten weiter regulär im Dienst. Der Sender hat am Mittwoch das Originalvideo der Polizei zur Verfügung gestellt. In einem Statement gegenüber der APA bestätigte die Landespolizeidirektion nach der Sichtung, "dass die Verletzung des Festgenommenen im Zuge der Ausübung von Zwangsgewalt durch Körperkraft zustande gekommen ist".

Doskozil im Finale bei rotem Referendum zuversichtlich

Wien - Am heutigen Mittwoch geht die Mitgliederbefragung in der SPÖ über Parteivorsitz und Spitzenkandidatur bei der kommenden Nationalratswahl zu Ende. Das Ergebnis soll in rund zwei Wochen vorliegen. "Jetzt schau' ma, was rauskommt", meinte einer der drei Kandidaten, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, vor Journalisten. Er bekräftigte, nicht am Parteitag anzutreten, sollte er die Mitgliederbefragung nicht gewinnen.

Massive Mure ging auf Tiroler Landesstraße ab

Oetz - Anhaltend starke Regenfälle haben Mittwochvormittag zu einem massiven Murenabgang auf die Kühtaistraße (L237) im Gemeindegebiet von Oetz im Tiroler Ötztal geführt. Im Bereich der sogenannten "Greiten" dürfte ein Bach über die Ufer getreten sein und die Vermurung verursacht haben, teilte das Land mit. Verletzt wurde niemand. Die Kühtaistraße wurde zwischen Mühlau und Ochsengarten für den gesamten Verkehr gesperrt.

EU-Genehmigung von Lufthansa-Hilfen für nichtig erklärt

Luxemburg - Die EU-Kommission durfte die milliardenschweren Hilfen der deutschen Regierung für die AUA-Mutter Lufthansa in der Pandemie nach Ansicht des EU-Gerichts nicht genehmigen. Das teilten die Richter am Mittwoch in Luxemburg mit. Gegen das Urteil kann vor dem höchsten europäischen Gericht, dem Europäischen Gerichtshof, vorgegangen werden.

Firmenpleiten steigen wieder deutlich

Wien - Die Zahl der Firmenpleiten ist in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich angestiegen. Im ersten Quartal 2023 gab es laut Statistik Austria 1.320 Firmeninsolvenzen, um über ein Viertel mehr als im ersten Quartal 2022. Auch gegenüber dem Vor-Pandemie-Zeitraum Jänner bis März 2020 war das ein Anstieg um rund 18 Prozent. Der Dienstleistungsbereich, Handel und Bau waren am häufigsten von Insolvenzen betroffen. Die Registrierungen neuer Unternehmen sind zurückgegangen.

Österreicher Weltspitze bei Forderung nach weniger Migration

Kopenhagen/Wien - Die Europäer wollen die Migration stärker reduzieren als der Rest der Welt. Das geht aus dem Demokratie Wahrnehmungsindex hervor, den die Organisation Alliance of Democracies von Ex-NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am Mittwoch in Kopenhagen veröffentlichte. Österreich liegt an der Spitze. Das Land zeichnet sich außerdem durch eine hohe USA-Skepsis aus. In der Frage der Beziehungen zu Russland ist Österreich gespalten, bei der Hilfe für die Ukraine zurückhaltend.

Israel greift Jihad-Ziele an - Raketen aus Gaza

Gaza/Tel Aviv - Israels Militär hat am Mittwoch Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen angegriffen. Aus palästinensischen Sicherheitskreisen hieß es, militärische Anlagen und Einrichtungen des Jihad seien getroffen worden. Nach Angaben des israelischen Militärs zielte der Angriff auf Extremisten ab. Im Großraum Tel Aviv gab es Raketenalarm. Militante Palästinenser im Gazastreifen feuerten Raketen auf israelisches Gebiet ab.

Wiener Börse gab im Verlauf deutlich nach. Der ATX verlor 0,9 %.

Wien - Die Wiener Börse hatam Mittwoch Federn gelassen, grenzte die Verluste nach US-Inflationsdaten aber ein. Der Leitindex ATX büßte gegen 14.40 Uhr noch 0,92 Prozent ein auf 3.202,87 Punkte. Die erst seit März in Wien börsennotierte Austriacard Holdings hat gute Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt. Die Papiere legte nach den am Vorabend veröffentlichten Zahlen kräftige 4,5 Prozent zu. Aktien von Semperit verloren nach Quartalszahlen dagegen 5,2 Prozent an Wert.

